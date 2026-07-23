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Σύλληψη τρίτου προσώπου για το βίντεο με ΑμΕΑ που προκάλεσε αντιδράσεις – Ελεύθεροι από το Δικαστήριο οι πρώτοι δύο ύποπτοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παρά την απόρριψη του αιτήματος προσωποκράτησης για τους δύο συλληφθέντες στη Λευκωσία.

Νέα εξέλιξη προκύπτει στην υπόθεση του οπτικοακουστικού υλικού που μεταδόθηκε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα να παροτρύνουν άλλο πρόσωπο σε πράξεις που φέρεται να θίγουν την αξιοπρέπειά του.

Μετά τη σύλληψη δύο προσώπων, βάσει δικαστικών ενταλμάτων που εξασφαλίστηκαν από την Αστυνομία έπειτα από αξιολόγηση μαρτυρικού υλικού, οι ανακριτές προχώρησαν σήμερα και στη σύλληψη τρίτου προσώπου, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Παράλληλα, η Αστυνομία ζήτησε το πρωί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης για τους δύο συλληφθέντες της Τρίτης, με σκοπό τη συνέχιση των εξετάσεων. Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα για κράτησή τους.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων, τη συλλογή και εξέταση τεκμηρίων, καθώς και άλλες ανακριτικές ενέργειες για εξασφάλιση μαρτυρικού υλικού.

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