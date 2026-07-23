Οι τελευταίες πληροφορίες για τον ανασχηματισμό του Υπουργικού - Ποια ονόματα ΔΗΚΟϊκών ακούγονται στα πηγαδάκια

Σενάριο για τέσσερις αλλαγές σε υπουργεία και υφυπουργεία, καθώς και για την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων πληροφοριών για τον επικείμενο ανασχηματισμό. Πέντε ονόματα φέρονται να εξετάζονται, ανάμεσα στα οποία αυτό του τέως βουλευτή του ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά, αλλά και του γραμματέα του κεντρώου κόμματος Γιώργου Σολωμού. Δεν αποκλείονται ανακοινώσεις πριν την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κρατά ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη ανανέωσης της κυβερνητικής εικόνας με φόντο τις προεδρικές εκλογές και στην απαίτηση του ΔΗΚΟ για αυξημένη συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα. Αύριο συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την προετοιμασία ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου. Εάν ο Πρόεδρος επιθυμεί να κλείσει το μέτωπο του ανασχηματισμού πριν η πολιτική ατζέντα στραφεί αποκλειστικά στο Κυπριακό, οι αποφάσεις του θα πρέπει να ανακοινωθούν άμεσα ή να περιμένουν μετά την επίσκεψη Γκουτέρες.

Τα πέντε ονόματα

Σύμφωνα με νεότερες αλλά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τελευταίο σενάριο για τον ανασχηματισμό περιλαμβάνει τέσσερις αλλαγές σε υπουργεία και υφυπουργεία, καθώς και την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου.

Για το Υφυπουργείο Πολιτισμού ακούγεται έντονα ο τέως βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς, ενώ για το Υπουργείο Γεωργίας τα σενάρια επιμένουν στο όνομα του τέως βουλευτή του κόμματος Χρίστου Σενέκη. Η αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου, λόγω του διορισμού της στη δημόσια εκπαίδευση από τον Σεπτέμβριο, αποτελεί μέχρι στιγμής τη μοναδική κυβερνητική αλλαγή που έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Για το Υπουργείο Μεταφορών οι διαρροές παρουσιάζουν ως πιθανό διάδοχο του Αλέξη Βαφεάδη τον γενικό γραμματέα του ΔΗΚΟ Γιώργο Σολωμού. Το πέμπτο όνομα είναι αυτό του Επιτρόπου του Πολίτη Παναγιώτη Παλατέ, ο οποίος φέρεται να προορίζεται για τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, η οποία παραμένει κενή μετά την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους στον απόηχο του Videogate.

Στα τελευταία σενάρια ακούγεται και το όνομα της Μαριλένας Ραουνά, η οποία φέρεται να μετακινείται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, αντικαθιστώντας τον Κώστα Κουμή. Η θητεία της ως Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου, γεγονός που καθιστά πιθανή την αξιοποίησή της σε άλλο κυβερνητικό πόστο.

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Η σκληρή διαπραγμάτευση με ΔΗΚΟ

Πίσω από την ονοματολογία βρίσκεται μια σκληρή πολιτική διαπραγμάτευση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ΔΗΚΟ προβάλλει το επιχείρημα ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές είναι το μοναδικό κόμμα της συγκυβέρνησης που διατηρεί κοινοβουλευτική παρουσία και άρα καλείται να σηκώσει το βάρος της προώθησης των κυβερνητικών νομοσχεδίων στη Βουλή. Συνεπώς, επιδιώκει αυξημένο ρόλο τόσο στο κυβερνητικό σχήμα όσο και στη διαμόρφωση πολιτικής.

Στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε το τελευταίο διάστημα η Γραμματεία του ΔΗΚΟ με τον κ. Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο τέθηκαν τα αιτήματα του συγκυβερνώντος κόμματος και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδειξε κατανόηση. Φαίνεται ότι το ΔΗΚΟ θα αυξήσει τη συμμετοχή του στο κυβερνητικό σχήμα, ωστόσο, υπάρχει διαφωνία ως προς τον τρόπο επιλογής των προσώπων που θα αναλάβουν υπουργεία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ζήτησε από την ηγεσία του κόμματος λίστες με περισσότερα από ένα ονόματα για κάθε διαθέσιμη θέση και όχι έναν συγκεκριμένο υποψήφιο. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί να κατοχυρώσει ότι η τελική απόφαση ανήκει στον ίδιο και να αποτρέψει την εικόνα μιας κυβέρνησης στην οποία οι υπουργοί επιβάλλονται από τα κομματικά επιτελεία. Από την πλευρά του, το ΔΗΚΟ φέρεται να ζητά πρώτα σαφή εικόνα για τα χαρτοφυλάκια που προτίθεται να του παραχωρήσει ο Πρόεδρος. Πάντως υπήρξαν πληροφορίες ότι στη λίστα του Νικόλα Παπαδόπουλου βρίσκονται και τα ονόματα του Γιώργου Σολωμού, της Εύης Τσολάκη και του Θεόδωρου Μανιταρά.

ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ

Πάντως στις διαβουλεύσεις με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ θα παραμείνουν στο κυβερνητικό σχήμα. Η ΔΗΠΑ συμμετέχει με τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα και τον υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα, οι οποίοι θα παραμείνουν στη θέση τους. Το ερώτημα αφορά τη συμμετοχή της ΕΔΕΚ στο υπουργικό σχήμα αφού η Μαρία Παναγιώτου αποχωρεί. Με δεδομένη την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία της ΕΔΕΚ, αναμένεται ότι το Προεδρικό θα διαβουλευτεί με τον αναπληρωτή πρόεδρο Μορφάκη Σολομωνίδη.

Προεδρικές του 2028

Ο ανασχηματισμός, επομένως, δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση της Μαρίας Παναγιώτου στο Υπουργείο Γεωργίας. Θα αποτυπώσει τους νέους συσχετισμούς στο στρατόπεδο της συμπολίτευσης και θα δείξει κατά πόσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπορεί να ενισχύσει την εκλογική του βάση, χωρίς να εμφανιστεί πολιτικά εξαρτημένος από τα κόμματα, έχοντας πάντα το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές του 2028 και την προσπάθεια να διατηρήσει την εικόνα του υπερκομματικού υποψηφίου. Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα προσπαθήσει μέσα από τον ανασχηματισμό να ενισχύσει την παρουσία των Συναγερμικών υπουργών ώστε στις προεδρικές εκλογές να μπορέσει να διεμβολίσει τον ΔΗΣΥ.

Από την άλλη, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, φαίνεται να προσπαθεί να επιβάλει στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα είναι πιστά στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία θα ακολουθήσουν τη γραμμή του κόμματος στις προεδρικές εκλογές, ακόμη κι αν αυτή συνεπάγεται την αποχώρηση από τη συγκυβέρνηση.