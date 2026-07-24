Η Range Rover αποκαλύπτει το νέο GT και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της

Η Range Rover ετοιμάζεται να επεκτείνει την οικογένειά της με ένα εντελώς νέο μοντέλο που φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων. Το ολοκαίνουργιο Range Rover GT παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα, έστω και σε πρωτότυπη μορφή, αποτελώντας το πέμπτο μέλος της οικογένειας Range Rover και το πρώτο μοντέλο της μάρκας που εξελίχθηκε αποκλειστικά ως Grand Tourer. Παράλληλα, σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, καθώς θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover που θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα EMA.

Η βρετανική εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που θα συνδυάζει την πολυτέλεια και την άνεση ενός μεγάλου ταξιδιωτικού μοντέλου με τις μοναδικές εκτός δρόμου δυνατότητες που αποτελούν διαχρονικό χαρακτηριστικό κάθε Range Rover.

Το εσωτερικό του νέου μοντέλου αποκαλύπτει και τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Οι σχεδιαστές υιοθέτησαν μια μινιμαλιστική προσέγγιση, με καθαρές γραμμές, περιορισμένα φυσικά χειριστήρια και προηγμένες τεχνολογίες που παραμένουν διακριτικά ενσωματωμένες στην αρχιτεκτονική της καμπίνας. Ξεχωρίζει η νέα ενιαία οθόνη, η οποία συνεργάζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ ο κρυφός αεραγωγός σε όλο το πλάτος του ταμπλό και τα νέα υφάσματα υψηλής ποιότητας δημιουργούν μια ιδιαίτερα ήρεμη και πολυτελή ατμόσφαιρα. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη μείωση του οπτικού όσο και του ακουστικού θορύβου, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν χώρο χαλάρωσης ακόμη και στα πολύωρα ταξίδια.

Το νέο Range Rover GT θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Halewood στη Μεγάλη Βρετανία πάνω στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα EMA. Αρχικά θα διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπεται και υβριδική έκδοση, διευρύνοντας τις επιλογές των πελατών της μάρκας.

Αυτή την περίοδο τα πρωτότυπα ολοκληρώνουν τις τελευταίες δοκιμές εξέλιξης σε δημόσιους δρόμους, καλυμμένα με ειδικό καμουφλάζ που αναδεικνύει τις δυναμικές αναλογίες και τη σιλουέτα τύπου coupé. Το ιδιαίτερο σχέδιο του καμουφλάζ εμπνέεται από το τοπίο γύρω από το Gaydon, όπου βρίσκονται τα κέντρα σχεδίασης και εξέλιξης της εταιρείας, ενώ τα χρυσά γραφικά συμβολίζουν τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του νέου μοντέλου και τη μετάβαση στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.