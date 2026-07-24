Κατέρρευσε τοίχος περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο - Τι αναφέρει ο ΕΟΑ Λευκωσίας

Σε διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατέρρευσε τοίχος περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής για την ανέγερση πολυκατοικίας σε τεμάχιο στην οδό Πενταδακτύλου. Κατά τις εργασίες κατέρρευσε ο τοίχος περίφραξης γειτονικής πολυκατοικίας.

Από την πρώτη στιγμή, μηχανικοί του ΕΟΑ Λευκωσίας μετέβησαν στο σημείο και βρίσκονται σε επικοινωνία τόσο με τους μηχανικούς του υπό ανέγερση κτηρίου όσο και με τους μηχανικούς της επηρεαζόμενης πολυκατοικίας.

Ο Οργανισμός προχωρεί σε έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας κατά τη διενέργεια της εκσκαφής. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η στατική επάρκεια της επηρεαζόμενης πολυκατοικίας.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις προκύψουν περισσότερα στοιχεία.