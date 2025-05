Η Toyota ετοιμάζεται για το μεγάλο deal

Ο πρόεδρος της Toyota Motor, Αkio Toyoda, πρότεινε την εξαγορά του προμηθευτή Toyota Industries, σε μια πιθανή συμφωνία ύψους 6 τρισεκατομμυρίων γιεν (42 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφερε το Bloomberg News την Παρασκευή, σε μια συμφωνία που θα σηματοδοτούσε μια καθοριστική εξαγορά για την ιαπωνική βιομηχανία και θα αναδιαμορφώσει τον πιο ισχυρό εταιρικό της όμιλο.

Η Toyota Industries, η οποία κατασκευάζει ανταλλακτικά για την αυτοκινητοβιομηχανία, σχημάτισε μια ειδική επιτροπή αφού έλαβε την πρόταση και προσέλαβε συμβούλους για να εξετάσουν την προσφορά, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Εάν ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα δώσει στον Toyoda, εγγονό του ιδρυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας, τον πλήρη έλεγχο μιας μεγάλης εταιρείας στον εκτεταμένο όμιλο Toyota. Η Toyota Industries, η οποία ξεκίνησε ως κατασκευαστής υφασμάτινων αργαλειών, είναι η εταιρεία από την οποία τελικά αναπτύχθηκε η κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, δίνοντάς της ιδιαίτερη συμβολική σημασία εντός του ομίλου.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί η επένδυση της Toyota

Η Toyota Industries συνεχίζει να κατασκευάζει εργαλειομηχανές για τον κλάδο υφασμάτων, αλλά και κινητήρες και ηλεκτρονικά αυτοκινήτων.

Η συμφωνία, εάν προχωρήσει, θα χρηματοδοτηθεί από την προσωπική επένδυση του Toyoda μαζί με δάνεια από τις “μεγατράπεζες” της Ιαπωνίας, ανέφερε το Bloomberg.

Η προσφορά των 6 τρισεκατομμυρίων αντιπροσωπεύει περίπου 40% premium σε σχέση με την τιμή της Toyota Industries κατά το κλείσιμο της Παρασκευής, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η Ιαπωνία έχει δει μια αύξηση στις εταιρικές εξαγορές τα τελευταία χρόνια. Πολλές από τις συμφωνίες έχουν καθοδηγηθεί από τις προσδοκίες ότι μια αναθεώρηση της εταιρικής διακυβέρνησης θα φέρει καλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους, καθώς και από την πεποίθηση ότι η οικονομία έχει επιτέλους αλλάξει πορεία μετά από χρόνια επώδυνου αποπληθωρισμού.

Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι συμφωνίες επιτυχημένες. Η οικογένεια που ίδρυσε την εταιρεία λιανικού εμπορίου Seven & i Holdings απέρριψε μια προσφορά εξαγοράς από τη διοίκηση για την εταιρεία ύψους 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τη συμφωνία. Η Seven & i κατέχει την αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών 7-Eleven. Η αποτυχία αυτής της συμφωνίας σηματοδότησε μια νέα ώθηση για την καναδική ανταγωνίστρια Alimentation Couche-Tard, η οποία υποβάλλει προσφορά για την Seven & i.

Πηγή: ot.gr