Σύντομα τα αυτοκίνητα θα επικοινωνούν μεταξύ τους

Η Verizon Business παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα πρωτοποριακό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων και του περιβάλλοντός τους, γνωστό ως V2X (Vehicle-to-Everything). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στα αυτοκίνητα να ανταλλάσσουν δεδομένα με άλλα οχήματα, υποδομές του δρόμου ή ακόμα και πεζούς, προσφέροντας κρίσιμες προειδοποιήσεις για καιρικές αλλαγές, έργα ή απρόβλεπτα εμπόδια.

Πολλές εταιρείες έπρεπε να συνεργαστούν για να επιτευχθεί αυτή η πλατφόρμα επικοινωνίας. Σε πρώτη φάση πρόσφερε την πλατφόρμα της η Edge Transportation Exchange της Verizon, σε συνεργασία με τον οργανισμό 5G Automotive Association που έχουν να κάνουν με τις μεταφορικές υπηρεσίες της Αριζόνα και του Ντελαγουέρ των ΗΠΑ. Επίσης, συμμετοχή είχε το Volkswagen Group of America και το Πανεπιστήμιο Rutgers και όλοι μαζί έφεραν την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο στους δρόμους.

Ο Φρανκ Βίθ επικεφαλής μηχανικός της VW στις ΗΠΑ σχολίασε ότι: «Οι ειδοποιήσεις ασφαλείας και οι ανέπαφες πληρωμές είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα των δυνατοτήτων της κινητής V2X τεχνολογίας», αναφερόμενος στη διέλευση από διόδια. Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος της Verizon Business, πρόσθεσε: «Τα οχήματα μετατρέπονται από μηχανικά μέσα σε κινητές, συνδεδεμένες πλατφόρμες. Η τεχνολογία αυτή δίνει στους κατασκευαστές και στις τοπικές αρχές τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον των μεταφορών, με επίκεντρο την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου». Το αυτοκίνητο του αύριο όχι μόνο ακούει και μαθαίνει, αλλά φροντίζει να μην χρειαστεί να ψάχνετε το πορτοφόλι σας στα επόμενα διόδια.

Πηγή: protothema.gr