Αξίζει να αγοράσω ένα αυτοκίνητο με 200.000 χλμ.; Τι απάντηση δίνουν οι ειδικοί

Αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα που ίσως να έχει ένα όχημα που έχει καταγράψει 200.000 χλμ. ή και περισσότερα. Στατιστικά έχει υπολογιστεί πως αυτό είναι συνήθως το όριο ζωής, για αρκετά από τα εξαρτήματά του. Βεβαίως, πολλές από τις βλάβες ή τις ζημιές υπάρχει πιθανότητα να αποφευχθούν εκ των προτέρων.

Κάποια εξαρτώνται από τον τρόπο οδήγησης του ιδιοκτήτη και φυσικά από την προβλεπόμενη συντήρησή του (π.χ. τακτική αλλαγή λαδιών κάθε 10.000 ή 15.000 χλμ.). Στα σύγχρονα μοντέλα, τα οποία είναι turbo θέλει προσοχή ο υπερσυμπιεστής. Αν υπάρχει υποψία πτώσης της απόδοσης, θόρυβος κατά την επιτάχυνση ή μπλε καπνός από την εξάτμιση, ίσως είναι σημάδι φθοράς των ρουλεμάν. Η αντικατάστασή του είναι σχετικά μια δαπανηρή διαδικασία. Και αν τα παραπάνω προβλήματα αγνοηθούν, τότε το χέρι πολύ σύντομα θα χρειαστεί να μπει στην τσέπη πιο βαθιά.

Ο συμπλέκτης είναι κάτι σαν… «λαχείο». Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αντέξει ακόμα και 50.000 χλμ. ή να καταστραφεί εντελώς την επόμενη μέρα. Τα συμπτώματα ότι κάτι δεν πάει καλά ίσως ποικίλουν. Θόρυβος στον επιλογέα στις αλλαγές ταχυτήτων, βαριά λειτουργία στο πόδι, αποσύμπλεξη πολύ ψηλά ή πατινάρισμα (ανεβαίνουν ασυνήθιστα ψηλά οι στροφές του κινητήρα) υποδηλώνουν οπωσδήποτε φθορά. Ένας δίσκος μαζί με πλατό και βολάν κοστίζουν.

Ανάρτηση, ψαλίδια, συνεμπλόκ, ζαμφόρ, ημιαξόνια, ημίμπαρα ή ακρόμπαρα, θέλουν αναμφίβολα έλεγχο πριν την αγορά. Εάν δεν έχουν αλλαχθεί ποτέ στο παρελθόν, τότε πιθανότατα έχει έρθει η ώρα τους. Το κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μάρκα και το μοντέλο.

Επιπλέον, θα πρέπει κανείς να κοιτάξει το βιβλίο συντήρησης για τον ιμάντα χρονισμού ή καδένα. Αν ακούγεται κροτάλισμα, σφύριγμα, τρίξιμο, κραδασμοί ή ακανόνιστο ρελαντί στον κινητήρα θέλει αλλαγή. Και τέλος είναι όλα τα ηλεκτρονικά και οι αισθητήρες. Μετά από τη διάνυση τόσων χιλιομέτρων είναι λογικό να αρχίσουν να χαλάνε. Ο «λ», ο αισθητήρας του ABS, το φίλτρο DPF και η βαλβίδα EGR, αργά ή γρήγορα θα χρειαστούν την παρέμβασή μας.

Το συμπέρασμα; Χρειάζεται λεπτομερής έρευνα, πριν αποφασίσει κάποιος να αγοράσει κάτι. Το θέμα είναι λοιπόν, να έχει πληροφορηθεί σωστά προτού καταλήξει. Τα πάντα εξαρτώνται στη συνέχεια από το οικονομικό σκέλος.

Πηγή: carandmotor.gr