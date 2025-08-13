Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αξίζει να αγοράσω ένα αυτοκίνητο με 200.000 χλμ.; Τι απάντηση δίνουν οι ειδικοί

Ο υπερσυμπιεστής ενδέχεται να έχει αρχίσει να σφυρίζει, ο συμπλέκτης να είναι πολύ βαρύς και από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, μπορεί να ακούγονται διάφοροι ενοχλητικοί θόρυβοι.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα που ίσως να έχει ένα όχημα που έχει καταγράψει 200.000 χλμ. ή και περισσότερα. Στατιστικά έχει υπολογιστεί πως αυτό είναι συνήθως το όριο ζωής, για αρκετά από τα εξαρτήματά του. Βεβαίως, πολλές από τις βλάβες ή τις ζημιές υπάρχει πιθανότητα να αποφευχθούν εκ των προτέρων.

Κάποια εξαρτώνται από τον τρόπο οδήγησης του ιδιοκτήτη και φυσικά από την προβλεπόμενη συντήρησή του (π.χ. τακτική αλλαγή λαδιών κάθε 10.000 ή 15.000 χλμ.). Στα σύγχρονα μοντέλα, τα οποία είναι turbo θέλει προσοχή ο υπερσυμπιεστής. Αν υπάρχει υποψία πτώσης της απόδοσης, θόρυβος κατά την επιτάχυνση ή μπλε καπνός από την εξάτμιση, ίσως είναι σημάδι φθοράς των ρουλεμάν. Η αντικατάστασή του είναι σχετικά μια δαπανηρή διαδικασία. Και αν τα παραπάνω προβλήματα αγνοηθούν, τότε το χέρι πολύ σύντομα θα χρειαστεί να μπει στην τσέπη πιο βαθιά.

Ο συμπλέκτης είναι κάτι σαν… «λαχείο». Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αντέξει ακόμα και 50.000 χλμ. ή να καταστραφεί εντελώς την επόμενη μέρα. Τα συμπτώματα ότι κάτι δεν πάει καλά ίσως ποικίλουν. Θόρυβος στον επιλογέα στις αλλαγές ταχυτήτων, βαριά λειτουργία στο πόδι, αποσύμπλεξη πολύ ψηλά ή πατινάρισμα (ανεβαίνουν ασυνήθιστα ψηλά οι στροφές του κινητήρα) υποδηλώνουν οπωσδήποτε φθορά. Ένας δίσκος μαζί με πλατό και βολάν κοστίζουν.

Ανάρτηση, ψαλίδια, συνεμπλόκ, ζαμφόρ, ημιαξόνια, ημίμπαρα ή ακρόμπαρα, θέλουν αναμφίβολα έλεγχο πριν την αγορά. Εάν δεν έχουν αλλαχθεί ποτέ στο παρελθόν, τότε πιθανότατα έχει έρθει η ώρα τους. Το κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μάρκα και το μοντέλο.

Επιπλέον, θα πρέπει κανείς να κοιτάξει το βιβλίο συντήρησης για τον ιμάντα χρονισμού ή καδένα. Αν ακούγεται κροτάλισμα, σφύριγμα, τρίξιμο, κραδασμοί ή ακανόνιστο ρελαντί στον κινητήρα θέλει αλλαγή. Και τέλος είναι όλα τα ηλεκτρονικά και οι αισθητήρες. Μετά από τη διάνυση τόσων χιλιομέτρων είναι λογικό να αρχίσουν να χαλάνε. Ο «λ», ο αισθητήρας του ABS, το φίλτρο DPF και η βαλβίδα EGR, αργά ή γρήγορα θα χρειαστούν την παρέμβασή μας.

Το συμπέρασμα; Χρειάζεται λεπτομερής έρευνα, πριν αποφασίσει κάποιος να αγοράσει κάτι. Το θέμα είναι λοιπόν, να έχει πληροφορηθεί σωστά προτού καταλήξει. Τα πάντα εξαρτώνται στη συνέχεια από το οικονομικό σκέλος. 

