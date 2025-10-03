Ο 32χρονος γιατρός που ορκίζεται στη δύναμη των αυγών – Τρώει 56 αυγά την εβδομάδα, δηλαδή 8 την ημέρα

Αποτελούν αγαπημένο τρόφιμο για πολλούς, διχάζουν όμως εδώ και χρόνια την επιστημονική κοινότητα για την ιδανική ποσότητα, αλλά και συχνότητα κατανάλωσής τους. Ο λόγος για τα αυγά, που φαίνονται να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην καθημερινή ρουτίνα πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα όσων επιθυμούν να ενισχύσουν, σε συνδυασμό με την άσκηση, τη φυσική τους κατάσταση.

Τα αυγά είναι μια τροφή – δύναμη, καθώς προσφέρουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, σίδηρο και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώ παραμένουν σχετικά χαμηλά σε θερμίδες. Ένα μόνο αυγό μεσαίου μεγέθους περιέχει περίπου 66 θερμίδες και 6,4 γραμμάρια πρωτεΐνης – πάνω από το 1/10 της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης για τους άνδρες.

Στη δύναμη των αυγών να βοηθήσουν στη διατήρηση μιας δυνατής, μυώδους σωματικής διάπλασης, αλλά και των απαραίτητων επιπέδων ενέργειας, που απαιτούνται για μια απαιτητική καθημερινότητα «ορκίζεται» και ο δρ. Sermed Mezher, ένας 32χρονος γενικός γιατρός και λάτρης της γυμναστικής. Μετρώντας σχεδόν 300.000 ακολούθους στο TikTok, ο δρ. Mezher έχει συγκεντρώσει την προσοχή για την αντισυμβατική, αλλά σχολαστικά σχεδιασμένη διατροφή του: Τρώει 56 αυγά την εβδομάδα -περίπου 8 την ημέρα- προσεκτικά υπολογισμένα, ώστε να υποστηρίζει τους στόχους της φυσικής του κατάστασης.

Υπάρχουν πραγματικά οφέλη;

Ο δρ. Mezher ακολουθεί αυτή την πλούσια σε πρωτεΐνες διατροφή για να διατηρήσει τη μυϊκή του μάζα, έχοντας ρυθμίσει τη διατροφή του, ώστε να ταιριάζει με την ένταση της προπόνησής του. Γνωρίζοντας την περιεκτικότητα των αυγών σε λιπαρά, καταναλώνει κυρίως ασπράδια αυγών, ενώ επιτρέπει στον εαυτό του έναν κρόκο την ημέρα για να επωφεληθεί από τις ποσότητες βιταμινών A, D και B12 που περιέχει. «Οι κρόκοι των αυγών εξακολουθούν να περιέχουν πολλές χρήσιμες βιταμίνες και χοληστερόλη, οπότε διατηρώ ένα ολόκληρο αυγό στη διατροφή μου», δήλωσε.

Ο δρ. Mezher ξεκινάει κάθε πρωί με μια πλούσια ομελέτα, αποτελούμενη από 8 ασπράδια αυγών, έναν κρόκο, σπανάκι και μοτσαρέλα. Μόνο αυτό το γεύμα παρέχει περισσότερα από 50 γραμμάρια πρωτεΐνης – αρκετά για να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες του.

Μια ολοκληρωμένη δίαιτα

Ενώ τα αυγά αποτελούν το θεμέλιο του διατροφικού του σχεδίου, ο δρ. Mezher ενσωματώνει και άλλες τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα γεύματά του περιλαμβάνουν:

✓ Κοτόπουλο σε μπρουσκέτα για μεσημεριανό

✓ Μοσχαρίσια σαλάτα ή σούπα σολομού με πατάτες για απογευματινό

✓ Ένα σακουλάκι πατατάκια με αλάτι και ξύδι ή μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση, όπως πουτίγκα με σπόρους chia για σνακ

Για να συμπληρώσει τη διατροφή του, επιλέγει απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος αντί για κανονικό ορό, καθώς παρέχει επιπλέον 4 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Στόχος του δρ. Mezher δεν είναι να πάρει όγκο ή να χάσει βάρος, αλλά να διατηρήσει τη σωματική του διάπλαση.

Παρά την επιτυχία του, ο ίδιος τονίζει ότι αυτή η δίαιτα μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους. «Δεν θα συμβούλευα τον καθένα να ακολουθήσει τη δική μου δίαιτα. Επειδή προπονούμαι σκληρά, πρέπει να υποστηρίζω τους στόχους μου στο γυμναστήριο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται τόση πολλή πρωτεΐνη», δήλωσε.

Η τάση της υπερκατανάλωσης αυγών: Περισσότερο από μια μόδα;

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρ. Mezher δεν είναι ο μόνος που πειραματίζεται με μια δίαιτα γεμάτη αυγά. Ο Joseph Everett, επίσης λάτρης της γυμναστικής, κατέγραψε πρόσφατα την εμπειρία του τρώγοντας 30 αυγά την ημέρα για έναν ολόκληρο μήνα.

Για χρόνια, οι ειδικοί προειδοποιούσαν για την υπερβολική κατανάλωση αυγών λόγω της περιεκτικότητάς τους σε χοληστερόλη. Προηγούμενες έρευνες πρότειναν τον περιορισμό της πρόσληψης σε 4 αυγά την εβδομάδα, για την πρόληψη καρδιακών προβλημάτων. Νεότερες μελέτες, ωστόσο, δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση αυγών -περίπου 1 την ημέρα- δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ειδικά όταν αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Στην πραγματικότητα, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η διατροφική χοληστερόλη δεν μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, με αποτέλεσμα οι ειδικοί σε θέματα υγείας να μην θέτουν πλέον αυστηρά όρια στην κατανάλωση αυγών, τονίζοντας αντίθετα τη σημασία της συνολικής διατροφικής ισορροπίας.

Μπορεί η κατανάλωση 56 αυγών την εβδομάδα να είναι υπερβολική και σίγουρα όχι απαραίτητη για όλους, αναδεικνύει ωστόσο τη θρεπτική αξία αυτού του τροφίμου ως μια υγιεινής πηγής πρωτεΐνης και ως ενός φυσικού βοηθήματος διατήρησης μιας καλής φυσικής κατάστασης.

ygeiamou.gr