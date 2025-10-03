Αναψυκτικά, καφές ή κόκκινο κρασί – Ποιο λεκιάζει περισσότερο τα δόντια; Το πείραμα ενός οδοντιάτρου

Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα που μπορούν να βλάψουν την υγεία των δοντιών. Δημοφιλή ροφήματα, όπως αναψυκτικά, καφές και τσάι, ακόμα και χωρίς ζάχαρη, μπορούν να αποχρωματίσουν τα δόντια. Για να το καταλάβουμε στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία, ένας οδοντίατρος από το Μπέβερλι Χιλς έκανε ένα ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο το μοιράστηκε στο TikTok.

Για το πείραμα, ο δρ Miles Madison βύθισε τέσσερα ανθρώπινα δόντια από εξαγωγές, σε τέσσερα διαφορετικά ροφήματα -καφές, τσάι, αναψυκτικό τύπου κόλα και κόκκινο κρασί- για δέκα μέρες. Τα αποτελέσματα σόκαραν ακόμα και τον ίδιο, καθώς «δεν ήταν έτοιμος γι’ αυτά». Ενώ όλα τα ροφήματα έδρασαν διαφορετικά αλλάζοντας την υφή ή το χρώμα των δοντιών, η επίδραση του κόκκινου κρασιού ήταν «σοκαριστική». Το συγκεκριμένο δόντι είχε βαφτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου μωβ από το αλκοολούχο ποτό. «Το κόκκινο κρασί έβαψε ολόκληρο το δόντι. Χρωμάτισε το σμάλτο, τη ρίζα, άλλαξε όλη τη σύστασή του. Το κόκκινο κρασί προκαλεί σίγουρα τη μεγαλύτερη ποσότητα αποχρωματισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα ποτά, το αναψυκτικό τύπου κόλα είχε επίσης καθοριστική επίδραση, όχι μόνο αλλάζοντας το χρώμα του σε πιο σκούρα απόχρωση, αλλά και αλλάζοντας τη δομή του, δημιουργώντας μικρές κοιλότητες. Ο Δρ Madison απέδωσε αυτά τα αποτελέσματα στις όξινες ιδιότητες του αγαπημένου αναψυκτικού. «Το συγκεκριμένο αναψυκτικό όχι μόνο χρωμάτισε το δόντι σε μια πολύ σκούρα απόχρωση, αλλά προκάλεσε αυτές τις μικρές κοιλότητες επειδή το οξύ απομάκρυνε το σμάλτο και μέρος της δομής της ρίζας» εξήγησε.