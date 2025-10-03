Απέπλευσε από τη Σμύρνη με προορισμό το Αιγαίο το Πίρι Ρέις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Αναψυκτικά, καφές ή κόκκινο κρασί – Ποιο λεκιάζει περισσότερο τα δόντια; Το πείραμα ενός οδοντιάτρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένας οδοντίατρος εξέθεσε υγιή δόντια σε τέσσερα διαφορετικά αγαπημένα ροφήματα, με τα αποτελέσματα να σοκάρουν ακόμα και τον ίδιο. Δείτε ποιο ποτό «κιτρίνισε» περισσότερο τα δόντια.

Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα που μπορούν να βλάψουν την υγεία των δοντιών. Δημοφιλή ροφήματα, όπως αναψυκτικά, καφές και τσάι, ακόμα και χωρίς ζάχαρη, μπορούν να αποχρωματίσουν τα δόντια. Για να το καταλάβουμε στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία, ένας οδοντίατρος από το Μπέβερλι Χιλς έκανε ένα ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο το μοιράστηκε στο TikTok.

Για το πείραμα, ο δρ Miles Madison βύθισε τέσσερα ανθρώπινα δόντια από εξαγωγές, σε τέσσερα διαφορετικά ροφήματα -καφές, τσάι, αναψυκτικό τύπου κόλα και κόκκινο κρασί- για δέκα μέρες. Τα αποτελέσματα σόκαραν ακόμα και τον ίδιο, καθώς «δεν ήταν έτοιμος γι’ αυτά». Ενώ όλα τα ροφήματα έδρασαν διαφορετικά αλλάζοντας την υφή ή το χρώμα των δοντιών, η επίδραση του κόκκινου κρασιού ήταν «σοκαριστική». Το συγκεκριμένο δόντι είχε βαφτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου μωβ από το αλκοολούχο ποτό. «Το κόκκινο κρασί έβαψε ολόκληρο το δόντι. Χρωμάτισε το σμάλτο, τη ρίζα, άλλαξε όλη τη σύστασή του. Το κόκκινο κρασί προκαλεί σίγουρα τη μεγαλύτερη ποσότητα αποχρωματισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα ποτά, το αναψυκτικό τύπου κόλα είχε επίσης καθοριστική επίδραση, όχι μόνο αλλάζοντας το χρώμα του σε πιο σκούρα απόχρωση, αλλά και αλλάζοντας τη δομή του, δημιουργώντας μικρές κοιλότητες. Ο Δρ Madison απέδωσε αυτά τα αποτελέσματα στις όξινες ιδιότητες του αγαπημένου αναψυκτικού. «Το συγκεκριμένο αναψυκτικό όχι μόνο χρωμάτισε το δόντι σε μια πολύ σκούρα απόχρωση, αλλά προκάλεσε αυτές τις μικρές κοιλότητες επειδή το οξύ απομάκρυνε το σμάλτο και μέρος της δομής της ρίζας» εξήγησε.

@drmilesmadison Which drink stains teeth the most? Coffee, tea, red wine, or soda? The results might surprise you! 🍷☕ Curious about the next contenders? Let me know which 4 drinks you’d like me to test next! Drop your suggestions in the comments! 🦷✨ #TeethWhitening #SmileCare #DentalTips #OralHealthMatters #StainFighters #HealthySmile ♬ Brother Louie Mix '98 (feat. Eric Singleton) (Radio Edit) - Modern Talking

 

Tags

ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα