Αξιοποίηση πολυγλωσσικών εργαλείων ΤΝ προς όφελος πολιτών-δημοσίων φορέων συζήτησαν αξιωματούχοι από Κύπρο-ΕΕ

Το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αξιοποιείται με σεβασμό στις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με θέμα την «Ενδυνάμωση της Ευρώπης με την Τεχνητή Νοημοσύνη, και τις πολύγλωσσες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη», η οποία έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, για βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντή της Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρίστος Ελληνίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, η σημερινή παρουσίαση των πολυγλωσσικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είναι μια απτή απόδειξη για το πώς η τεχνολογία αυτή μεταφράζεται σε πρακτικά, χρήσιμα εργαλεία που στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων, αλλά και των ιδιωτικών οργανισμών».

«Σε μια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από τον πλούτο και την ποικιλομορφία των γλωσσών της, η ανάγκη για εργαλεία που γεφυρώνουν γλωσσικά και πολιτισμικά χάσματα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Και ακριβώς εδώ έρχεται να απαντήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη: η δυνατότητα κατανόησης, μετάφρασης και παραγωγής γλώσσας με υψηλό βαθμό ακρίβειας άνοιξε τον δρόμο για τις πρώτες πραγματικά χρήσιμες εφαρμογές σε επίπεδο πολιτών, οργανισμών και κυβερνήσεων», ανέφερε στη συνέχεια.

Όπως εξήγησε, τα εν λόγω εργαλεία προσφέρουν και στις 24 γλώσσες της Ένωσης δυνατότητες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν χρόνο, κόστος και εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αυτόματη μετάφραση με ακρίβεια, μετατροπή ηχητικού λόγου σε γραπτό, υποστήριξη συγγραφής και σύνοψη εκτενών εγγράφων, μεταφέροντας παράλληλα τις «εξαιρετικά θετικές» εντυπώσεις του «τόσο από την τεχνολογική αρτιότητα όσο και από τη λειτουργική τους αξία».

«Για τη δημόσια διοίκηση τα οφέλη είναι άμεσα και ουσιαστικά: αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα μέσω της αυτοματοποίησης διαφόρων εργασιών, ταχύτερη και πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων χάρη στην καλύτερη αξιοποίηση και κατανόηση δεδομένων, όπως πολύπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια, βελτίωση της συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς χωρίς γλωσσικούς φραγμούς, αλλά και απελευθέρωση πολύτιμου χρόνου για πιο στρατηγικές και δημιουργικές εργασίες», προσέθεσε σχετικά.

Συμπλήρωσε ότι όλα τα παραπάνω αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της προσεχούς Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς η αποτελεσματική επικοινωνία με τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως και η ακριβής παρουσίαση των θέσεων και πολιτικών μας, αποτελούν κλειδί για μια επιτυχημένη Προεδρία.

«Με τη χρήση αυτών των εργαλείων η Κύπρος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, να προβάλλει το έργο της σε ευρύτερο κοινό και να ενισχύσει την εικόνα της ως αξιόπιστου και δυναμικού συντονιστή στην ευρωπαϊκή σκηνή», σημείωσε επί του θέματος.

Η αξία των εργαλείων αυτών δεν περιορίζεται βεβαίως στον δημόσιο τομέα, ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Δαμιανού, προσθέτοντας ότι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες, είναι εξίσου σημαντικά, καθώς διευκολύνουν την ταχεία ανάλυση δεδομένων, την αυτοματοποίηση καθημερινών λειτουργιών, τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών και την ταχύτερη ενσωμάτωση σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Επεσήμανε περαιτέρω ότι το Υφυπουργείο εντάσσει την αξιοποίηση των εργαλείων αυτών σε μία ευρύτερη στρατηγική για την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, κάνοντας ήδη, όπως είπε, από τον περασμένο Δεκέμβριο το πρώτο βήμα με την υιοθέτηση του Ψηφιακού Βοηθού, «του πρώτου εργαλείου Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στο κυπριακό δημόσιο», το οποίο, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, μέσα σε μόλις εννέα μήνες απάντησε σε πάνω από 180.000 ερωτήματα πολιτών.

Προσέθεσε ότι έχει συσταθεί εξειδικευμένη Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Εθνικό AI Taskforce, ενώ περί τα τέλη του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί και η νέα Εθνική Στρατηγική, η οποία θα περιλαμβάνει πρακτικά μέτρα για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «AI in Government» καλούνται επιχειρήσεις να αναπτύξουν λύσεις AI που απαντούν σε πραγματικές προκλήσεις της δημόσιας διοίκησης.

Είπε επίσης ότι η Κύπρος θα γίνει σύντομα μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου AI Factories, με την πρόταση για συμμετοχή στο AI Factory Pharos, του οποίου ηγείται η Ελληνική Κυβέρνηση, και το οποίο θα προσφέρει σε κυπριακούς φορείς πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, εξειδικευμένη γνώση και ευκαιρίες κατάρτισης.

Προσέθεσε ότι η κάθοδος διεθνών εταιρειών τεχνολογίας στο νησί ενισχύει τις ευκαιρίες και για το εγχώριο οικοσύστημα, ενώ δημιουργεί θέσεις εργασίας και αναδεικνύει την Κύπρο ως κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα, μέσω του AI Act, του πρώτου ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ευρώπη επιδιώκει να προστατεύσει τους πολίτες από κινδύνους και να θέσει σαφείς κανόνες για τη χρήση της τεχνολογίας, προάγοντας παράλληλα την καινοτομία.

«Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος. Είναι να διασφαλίσουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αξιοποιείται με σεβασμό στις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σε αυτό το πλαίσιο η ευαισθησία μας ως κοινωνία σε αυτές τις αξίες, αλλά και στην προστασία των παιδιών μας από τους σχετικούς κινδύνους, είναι δεδομένη», κατέληξε ο Υφυπουργός.

Στην παρουσίασή του, ο Γενικός Διευθυντή της Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρίστος Ελληνίδης, είπε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ισότιμη εκπροσώπηση γλωσσών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο τώρα, με την ανάπτυξη της ΤΝ και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM).

Ακολούθως, ανέφερε ότι οι 10 γλώσσες που χρησιμοποιούνται περισσότερο στο διαδίκτυο συμπεριλαμβάνουν 6 γλώσσες της ΕΕ, ωστόσο υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πρώτης γλώσσας και αυτών που ακολουθούν.

«Αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, να διασφαλίσουμε μια πιο ισότιμη παρουσία γλωσσών στην ψηφιακή εποχή, και ειδικά στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε σχετικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο αποτελείται από τον Κανονισμό της ΕΕ για την ΤΝ, τις Πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2024-2029, τη χρήση της ΤΝ για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού των δεδομένων και των υποδομών υπερυπολογιστών, ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι πολύ σύντομα θα αποσταλεί σε όλα τα κράτη μέλη και η Στρατηγική για την πρακτική εφαρμογή της ΤΝ, η οποία έχει ως σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης της τεχνολογίας και τη στήριξη της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα για την καλύτερη κατανόηση και χρήση της ΤΝ με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προς όφελος των κρατών μελών της ΕΕ.

Συμπλήρωσε ότι η Στρατηγική για την πρακτική εφαρμογή της ΤΝ στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των ευκαιριών για τις νεοφυείς επιχειρήσεις εντός της ΕΕ μέσω διαφόρων προγραμμάτων, επενδύσεων και υποδομών, όπως η διευκόλυνση πρόσβασης σε αναγκαίες υποδομές, η διευκόλυνση του εργατικού δυναμικού έτοιμου για ΤΝ, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και ακαδημαϊκών προγραμμάτων για την ΤΝ, η αύξηση των επενδύσεων για την ΤΝ στην ΕΕ (πρόγραμμα InvestAI για την κινητοποίηση 200 δισ. ευρώ για επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων 20 δισ. για Gigafactories, μεγάλα εργοστάσια ΤΝ) και τη θέσπιση τομεακών εμβληματικών πρωτοβουλιών σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η κινητικότητα και οι μεταφορές, η μεταποίηση και οι κατασκευές, το κλίμα και το περιβάλλον, η γεωργία, η άμυνα και ασφάλεια κλπ.

Συγκεκριμένα για τον δημόσιο τομέα, ο κ. Ελληνίδης ανέφερε ότι η Επιτροπή στοχεύει στην προώθηση μεγαλύτερης υιοθέτησης της ΤΝ από δημόσιες υπηρεσίες, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους πολίτες μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», την προώθηση της ανάπτυξης λύσεων παραγωγικής ΤΝ για να βοηθηθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, και στη δημιουργία εργαλειοθήκης ΤΝ για τις δημόσιες διοικήσεις με σκοπό την ανταλλαγή πρακτικών εργαλείων

«Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία μιας ηπείρου της ΤΝ, μιας ηπείρου με ψηφιακή και τεχνολογική κυριαρχία, χωρίς εξαρτήσεις από δεξιά (πέραν του Ατλαντικού) ή αριστερά από Ασία, βασισμένη πάντα σε σωστή υποδομή υπερυπολογιστών, δεδομένα με ευρωπαϊκή προέλευση, ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, και ανάπτυξη αλγορίθμων ΤΝ εντός της Ευρώπης», είπε.

Στον δικό της χαιρετισμό, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Αλίκη Στυλιανού, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από πολύχρονη δουλειά και αφοσίωση, έχει εξελίξει τα πολύγλωσσα ψηφιακά εργαλεία σε τέτοιο βαθμό που να έχουν καταστεί σήμερα αξιόπιστοι βοηθοί στην καθημερινότητα, προσφέροντας ένα ώριμο οικοσύστημα γλωσσικών τεχνολογιών με Τεχνητή Νοημοσύνη, «από την αυτόματη μετάφραση υψηλής ποιότητας και την υποβοήθηση συγγραφής μέχρι υπηρεσίες μετατροπής φωνής σε κείμενο και έξυπνες συνόψεις».

«Δεν μιλάμε απλώς για εργαλεία, μιλάμε για πραγματικούς επιταχυντές διοικητικής αποτελεσματικότητας, προσβασιμότητας και διαφάνειας, διαθέσιμους χωρίς κόστος για τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και άμεσα αξιοποιήσιμους από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και μικρές επιχειρήσεις», σημείωσε σχετικά.

Συμπλήρωσε ότι οι υπηρεσίες μπορούν να επωφεληθούν από όλα αυτά τα χρήσιμα ψηφιακά γλωσσικά εργαλεία, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και σαφήνεια, διευκολύνοντας τα μέγιστα τη διοικητική μας εργασία.

ΚΥΠΕ