Πολυτελές SUV έκανε φτερά μέσα σε δευτερόλεπτα -Το video της κλοπής μέρα-μεσημέρι

Σκηνές που θυμίζουν ταινία εκτυλίχθηκαν σε ώρα αιχμής μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών που παρακολουθούσαν έκπληκτοι.

Οι κλοπές αυτοκινήτων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα σε όλη την Ευρώπη, με την Ιταλία να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ειδικά στις νότιες περιοχές, οι συμμορίες δρουν όλο και πιο προκλητικά, «σηκώνοντας» αυτοκίνητα μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστα σημεία.

Το τελευταίο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου προέρχεται από την πόλη Cerignola και καταγράφει, σαν καλοστημένη χορογραφία, την κλοπή ενός πολυτελούς SUV της Mercedes-Benz.Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ώρα αιχμής, μπροστά σε δεκάδες περαστικούς και οδηγούς που απλώς παρακολούθησαν.

Η συμμορία, ντυμένη στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα, χρησιμοποίησε ένα λευκό Cupra Formentor, πιθανότατα επίσης κλεμμένο, για να «πλευρίσει» το μαύρο SUV και με κινήσεις που θύμιζαν επαγγελματίες, παραβίασαν την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα (ECU), τεχνική ευρέως διαδεδομένη στις κλοπές οχημάτων υψηλής αξίας.

Σε λίγα δευτερόλεπτα εξουδετέρωσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και, με τη βοήθεια του «υποστηρικτικού» οχήματος, έβγαλαν το πολυτελές μοντέλο στον δρόμο και το εξαφάνισαν με την τεχνική της «σπρωξιάς».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη συμμορία χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο. Πριν από λίγους μήνες είχε καταγραφεί ανάλογη κλοπή Mercedes-Benz στην ίδια περιοχή, με την αντιδήμαρχο Τερέζα Τσικολέλα να δηλώνει τότε: «Αυτοί οι εγκληματίες δεν φοβούνται κανέναν. Η απειλή που αισθάνονται είναι μηδενική. Έφυγαν με ασύλληπτη ταχύτητα σαν σφαίρα, ενώ θα μπορούσαν να έχουν πατήσει οποιονδήποτε. Μια μητέρα με τα παιδιά της, έναν περαστικό, οποιονδήποτε. Αυτή η κλοπή θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημη κατάληξη. Είναι καθαρή τρέλα. Και όποιος παρακολουθεί χωρίς να αντιδράσει είναι συνένοχος».Όπως και τότε, έτσι και τώρα το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ταχύτητα και η ακρίβεια του χτυπήματος, αλλά και η πλήρης απουσία αντίδρασης από το πλήθος. Σε διάρκεια περίπου δυόμισι λεπτών, δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες, ακόμη και άνθρωποι που βρίσκονταν στα μπαλκόνια, απλώς παρακολουθούσαν και τραβούσαν βίντεο με το κινητό τους, αλλά κανείς δεν ειδοποίησε τις αρχές ή προσπάθησε να παρεμποδίσει τους δράστες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, που βλέπουν τα περιστατικά μικροεγκληματικότητας και οργανωμένων κλοπών να αυξάνονται. Ο δήμαρχος Φραντσέσκο Μπονίτο ζήτησε άμεση παρέμβαση του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών για ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, ενώ η αντιδήμαρχος προανήγγειλε συνάντηση με τον νομάρχη, ζητώντας «συγκεκριμένα, ορατά και μακροπρόθεσμα» μέτρα.

