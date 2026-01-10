Καταργήθηκαν τα χαρτόσημα, όχι τα δικαστικά τέλη

Η κατάργηση των χαρτοσήμων δεν έχει φέρει και την κατάργηση των δικαστικών τελών. Η χρήση των χαρτοσήμων ως μέσο πληρωμής των δικαστικών τελών προκάλεσε σύγχυση στα δικαστήρια.

Αρμόδια πηγή διευκρίνισε στον «Π» ότι τα δικαστικά έγγραφα πρέπει να φέρουν χαρτοσήμανση ως απόδειξη της καταβολής δικαστικών τελών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μέχρι την εξάντλησή τους. Στο μεταξύ αναζητείται νέος τρόπος καταβολής των δικαστικών τελών. Συνεπώς, όσοι πολίτες προσέρχονται στα δικαστήρια πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα καταβάλλουν όσα τέλη προβλέπονται για τη διεκπεραίωση των υπόθεσέων τους.

Νέος τρόπος πληρωμής έχει βρεθεί σε ό,τι αφορά τη σήμανση των εγγράφων Apostille. Από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου το σχετικό τέλος των €5 ευρώ ανά έγγραφο καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και αντίγραφο απόδειξης πληρωμής προσκομίζεται μαζί με το έγγραφο κατά την πιστοποίηση του τελευταίου με σφραγίδα Apostille.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά τη διαδικασία του εμβάσματος να αναγράφουν ως δικαιολογία στην περιγραφή, ότι το ποσό αφορά για τέλη πιστοποίησης εγγράφων Apostille.

Διευκρινίσεις από ΤΦ

Το Τμήμα Φορολογίας σε ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι έγγραφα που συντάχθηκαν και υπογράφηκαν έστω και από έναν συμβαλλόμενο μέχρι την 31/12/2025 θα υπόκεινται κανονικά σε τέλος χαρτοσήμου, όπως αυτό καθορίζεται στους περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 μέχρι 2025, και θα πρέπει να χαρτοσημαίνονται με βάση τις διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι 31/12/2025.

Αυτό σημαίνει ότι οι Αδειούχοι Αντιπρόσωποι Πώλησης Χαρτοσήμων θα συνεχίσουν να πωλούν τα χαρτόσημα που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, ώστε τα έγγραφα που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου να χαρτοσημαίνονται δεόντως με βάση τις διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι 31/12/2025.

Σε ό,τι αφορά την καταβολή τέλους με βάση τη νομοθεσία άλλων υπουργείων / υπηρεσιών / τμημάτων (μεταξύ των οποίων και στα δικαστήρια) με τη χρήση χαρτοσήμων μπορεί να συνεχίσει να γίνεται μέχρι να γίνουν νέες σχετικές ρυθμίσεις από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες αρχές.

Εγγραφα στο εξωτερικό

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης παρείχε χθες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα τέλη επίδοσης και κοινοποίησης δικαστικών και εξώδικων εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις σε χώρες του εξωτερικού, τόσο σε μέλη της ΕΕ όσο και σε χώρες συμβεβλημένες Σύμβαση της Χάγης, αλλά και σε χώρες με διμερείς συμφωνίες με την Κύπρο.

Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1784, για τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση της Χάγης του 1965, η διαδικασία πραγματοποιείται σε έντυπη μορφή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την αποστολή των εγγράφων να γίνεται ταχυδρομικώς. Για χώρες που καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, η διαδικασία ξεκινά από το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο και διαβιβάζεται μέσω των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εξωτερικών.

Το τέλος επίδοσης ύψους €7, το οποίο ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, από 31/12/2025 καταβάλλεται μόνο μέσω τραπεζικής εντολής στο λογαριασμό του υπουργείου IBAN CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017 και Swift Code CBCYCY2N. Το αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά στα υποβαλλόμενα έγγραφα.