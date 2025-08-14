Βερολίνο: Ακτιβιστές ζητούν άρση της απαγόρευσης κολύμβησης στον ποταμό Σπρέε (βίντεο, φώτος)

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Βερολίνου, ενώ πάνω από επτακόσιοι βούτηξαν στα νερά του ποταμού Σπρέε, ζητώντας να επιτραπεί ξανά η κολύμβηση, σύμφωνα με την αστυνομία και τους διοργανωτές.

Η ποιότητα των υδάτων έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με μετρήσεις της οργάνωσης FlussBadBerlin. Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η εικόνα του ποταμού δεν θυμίζει σε τίποτα την εποχή πριν από έναν αιώνα, όταν επιβλήθηκε η καθολική απαγόρευση της κολύμβησης.

Φωτογραφία: EPA

Για να δώσουν έμφαση στο αίτημά τους, οι δύο ιδρυτές της οργάνωσης διοργάνωσαν για δεύτερη χρονιά μια «κολύμβηση διαμαρτυρίας». Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες, μεταξύ τους και η Κατρίν Άντροσιν, μέλος του εποπτικού συμβουλίου της FlussBadBerlin, η οποία δήλωσε στο Euronews: «Διαμαρτυρόμαστε για τη γενική απαγόρευση κολύμβησης στο κέντρο του Βερολίνου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αρθεί - είναι ξεπερασμένη, έχει καθυστερήσει υπερβολικά και, πιθανόν, δεν είναι καν νόμιμη πλέον».

Η κάτοικος του Βερολίνου, Γιοχάνα, που παρακολουθεί το ζήτημα εδώ και δεκαετίες, ανέφερε: «Άλλες χώρες και πόλεις το έχουν ήδη καταφέρει - στη Βασιλεία, στο Παρίσι. Ήρθε η ώρα να το κάνει και το Βερολίνο».

Πριν από την εκδήλωση, η οργάνωση πραγματοποίησε νέους ελέγχους ποιότητας νερού. Για την Άντροσιν, η κλιματική αλλαγή καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την αξιοποίηση των ποταμών της πόλης: «Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να μπορούμε να κολυμπάμε. Ζούμε την κλιματική αλλαγή και χρειαζόμαστε υδάτινα σώματα όπως αυτό για να δροσιστούμε. Είναι άμεσο μέτρο κλιματικής πολιτικής, εύκολο στην εφαρμογή».

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην κολύμβηση ήταν και οι Γιοχάνα και Νταϊάνα, οι οποίες, γελώντας, δήλωσαν: «Ελευθερία, ναι! Εύχομαι στο Βερολίνο ελευθερία στην κολύμβηση».

Φωτογραφία: EPA

Βερολίνο: Σχέδια για οργανωμένο κολυμβητήριο

Ήδη υπάρχουν σχέδια για τη μετατροπή τμήματος του δικτύου καναλιών σε οργανωμένο κολυμβητήριο, με εγκαίνια που προβλέπονται για το 2026. Το έργο αφορά τμήμα του ποταμού όπου δεν κινούνται σκάφη για μεταφορικούς ή τουριστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ακτιβιστές και τοπικοί πολιτικοί υποστηρίζουν ότι η διαδικασία έχει «κολλήσει» στη γραφειοκρατία.

Φωτογραφία: EPA

Η δημοτική αρχή επικαλείται θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως:

την έντονη κυκλοφορία σκαφών,

τα απορρίμματα που καταλήγουν στο ποτάμι,

και τη ρύπανση που προκαλείται μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις, λόγω του παλιού δικτύου υπερχείλισης λυμάτων.

Όπως τονίζουν οι κρατικές υπηρεσίες, όλα αυτά πρέπει να επιλυθούν πριν αρθεί η απαγόρευση.

Φωτογραφία: EPA

Παρά τις ενστάσεις, το FlussBadBerlin επιμένει ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Δεν θα αποκτήσουν μόνο έναν νέο χώρο κολύμβησης στην καρδιά της πόλης, αλλά - όπως λένε οι ακτιβιστές - θα ενισχυθεί και ο σεβασμός στο νερό ως δημόσιο αγαθό, κοινό για όλους.

Με πληροφορίες από Euronews.