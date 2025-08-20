Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η Tesla ζητά οδηγούς για αυτοκίνητα… χωρίς οδηγούς

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ ετοιμάζεται για την παρουσίαση του ρομποταξί, όμως για να γίνει αυτό χρειάζεται αληθινούς οδηγούς.

Αν και τα μαντάτα που έρχονται από τις αγορές όλου του κόσμου δεν είναι τα καλύτερα για την Tesla, ο Ίλον Μασκ επιμένει στην εξέλιξη του ρομποταξί, ελπίζοντας ότι αυτό θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στην αυτοκίνηση.

Για τον σκοπό αυτό, η Tesla ετοιμάζεται να δοκιμάσει την αυτόνομη τεχνολογία της στο πιο αδυσώπητο περιβάλλον οδήγησης της Αμερικής: τη Νέα Υόρκη.

Η εταιρεία άνοιξε θέσεις πλήρους απασχόλησης για οδηγούς-δοκιμαστές με έδρα το Flushing, προσφέροντας ωρομίσθιο από 25,25 έως 30,60 δολάρια, ανάλογα με την εμπειρία, και πλήρη παροχή επιδομάτων.

Οι υποψήφιοι θα περνούν 5 έως 8 ώρες την ημέρα πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, συλλέγοντας δεδομένα ήχου και εικόνας, καταγράφοντας αναφορές διαδρομών, πραγματοποιώντας μικρές επιδιορθώσεις λογισμικού και εξοπλισμού, και –κυρίως– διασφαλίζοντας ότι το όχημα είναι ασφαλές πριν από κάθε βάρδια.

Αν και ο ρόλος αφορά την υποστήριξη της αυτόνομης τεχνολογίας, η Νέα Υόρκη απαιτεί πάντα την παρουσία ανθρώπινου οδηγού ασφαλείας.

Σύμφωνα με το CNBC, η Tesla δεν έχει ακόμη αιτηθεί επίσημη άδεια για δοκιμές αυτόνομων οχημάτων στην πολιτεία, κάτι που εξηγεί γιατί το μοντέλο δοκιμών θυμίζει αυτό που εφαρμόζει ήδη στο Σαν Φρανσίσκο, με φυσική παρουσία οδηγού και την υπηρεσία να λειτουργεί ως ride-hailing.

Η στρατηγική ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο του Ίλον Μασκ να φέρει το Robotaxi στη μισή Αμερική έως το 2026.

Ωστόσο, η πρόκληση της Νέας Υόρκης, με πεζούς, ποδηλάτες, μοτοποδήλατα και κίνηση που δοκιμάζει τα όρια της υπομονής, ίσως αποδειχθεί το απόλυτο τεστ για την Tesla αλλά και για τους νεοπροσληφθέντες «πιλότους» της.

