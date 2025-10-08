Δεν θα παραστεί ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στην Σύνοδο για τη Γάζα λόγω του shutdown

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δεν θα παραστεί τελικά στην αυριανή Υπουργική Σύνοδο στο Παρίσι με αντικείμενο τη μεταπολεμική μετάβαση στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να εκπροσωπηθεί, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ο Ρούμπιο αναμενόταν να δώσει το «παρών» στη συνάντηση αυτή, είπαν πέντε διπλωματικές πηγές, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω της διακοπής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (shutdown) στις ΗΠΑ, είπαν αργότερα δύο από τις πηγές αυτές. Μια τρίτη πηγή επιβεβαίωσε την αλλαγή στα σχέδια.

Σύμφωνα πάντως με τις πηγές αυτές, θα παραστεί κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος αν και δεν είναι προς το παρόν σαφές ποιος θα είναι αυτός.

Μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή είπε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να εκπροσωπηθούν οι ΗΠΑ, επειδή τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς την Ουάσινγκτον. Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι έχει περιορίσει τη λειτουργία της, λόγω του shutdown.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-ΓΠΕ-Ρόιτερς