Το νέο Range Rover Sport SV Carbon επαναπροσδιορίζει το όρο της πολυτέλειας

Το νέο Range Rover Sport SV Carbon ολοκληρώνει τη νέα γκάμα υψηλών επιδόσεων του SUV, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της σύγχρονης πολυτέλειας με φινιρίσματα από ανθρακονήματα και αποκλειστικά χρώματα. Μια επιμελημένη παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει τέσσερις επιλογές, επιπλέον εκείνων που προσφέρονται μέσω της SV Premium Palette. Ως στάνταρ προσφέρεται το πακέτο Forged Carbon που κοσμεί το αμάξωμα με ανθρακονημάτινες λεπτομέρειες, όπως αυτές στη γρίλια και γύρω από την εξάτμιση.

Το Range Rover Sport SV Carbon διαθέτει ελαφρού κράματος σφυρήλατες ζάντες 23 ιντσών σε συνδυασμό με μαύρες δαγκάνες φρένων, ενώ οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και περαιτέρω προαιρετικές αναβαθμίσεις, όπως εξαιρετικά ελαφριές ζάντες 23 ιντσών από ανθρακονήματα. Για κορυφαία απόδοση στο φρενάρισμα, διατίθενται επίσης κεραμικά φρένα από ανθρακονήματα με προαιρετικές δαγκάνες σε μπλε, κίτρινο, χάλκινο ανθρακί ή μαύρο χρώμα. Οι ανθρακονημάτινες πινελιές κάνουν την εμφάνιση τους και στο εσωτερικό, όπου επεκτείνονται στις πλάτες των καθισμάτων και το ταμπλό. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά θέματα, με διάτρητα δερμάτινα καθίσματα Windsor σε Ebony, Rosewood/Ebony, Light Cloud/Ebony ή σε Cinder Grey/Ebony. Η τελευταία επιλογή προορίζεται για όσους δεν επιθυμούν τη χρήση δέρματος και αφορά το διάτρητο και καινοτόμο υλικό Ultrafabrics. Την πολυτέλεια στην καμπίνα απογειώνουν οι Moonlight Chrome λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με τα φωτιζόμενα πλαϊνά σπόϊλερ. Μαζί και το προηγμένο ηχοσύστημα με τεχνολογία Body and Soul™ Seat (BASS) που δημιουργεί μια πολυδιάστατη ηχητική εμπειρία, καθώς επιτρέπει στους επιβάτες των μπροστινών καθισμάτων να «αισθάνονται» τον ήχο.

Κάτω από το καπό, ένα ανθρακονημάτινο κάλυμμα κοσμεί τον ισχυρό V8 ήπια υβριδικό βενζινοκινητήρα των 4,4 λίτρων με τη διπλή υπερτροφοδότηση, ο οποίος παράγει 635 PS και 750 Nm ροπής, χαρίζοντας στο SUV τελική ταχύτητα 290 χλμ./ώρα. Το Range Rover Sport SV είναι το ισχυρότερο Range Rover Sport που έχει κατασκευαστεί ποτέ, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις και δυναμισμό με την ασυναγώνιστη premium αίσθηση που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Η δύναμη του κινητήρα περνάει στους τροχούς μέσω ενός προηγμένου συστήματος τετρακίνησης, ενώ για τη διασφάλιση της άρτιας συμπεριφοράς του μοντέλου στο δρόμο φροντίζει το σύστημα 6D Dynamics Suspension. Αυτό περιλαμβάνει μια υδραυλικά διασυνδεδεμένη αερανάρτηση που ελέγχει την κλίση και την περιστροφή για μέγιστη σταθερότητα σε στροφές, επιτάχυνση και φρενάρισμα.