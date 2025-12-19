Με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι λύσεις στα χέρια μας. Επ.01

Είναι ανοιχτό ακόμα το παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση του Κυπριακού;

Το διαδικτυακό portal της εφημερίδας “Πολίτης” μεταδίδει σειρά επεισοδίων vodcast με πρόσωπα της δημόσιας ζωής που μέσα από τη δράση τους καταπιάνονται με τις πιο καίριες πτυχές του Κυπριακού.

Τις συνεντεύξεις κάνει ο δημοσιογράφος Κυριάκος Πιερίδης.

Η Κύπρος χρειάζεται όσο ποτέ προηγουμένως το δημόσιο διάλογο και ενημερωμένους πολίτες.

Πώς θα φθάσουμε στη μια Κύπρο, ευρωπαϊκή και επανενωμένη;

Υπάρχει μομέντουμ, αλλά ποιες είναι οι δικές μας ευθύνες;

Οι λύσεις είναι στα χέρια μας. Αντλούμε από τις προηγούμενες εμπειρίες, σκεφτόμαστε σκεφτούμε διαφορετικά στα πιο δύσκολα διλήμματα!

Ας μιλήσουμε επί της ουσίας:

Τι θα σημαίνει η επίλυση για την ασφάλεια;

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία και την ανάπτυξη;

Πώς προετοιμάζουμε την κοινωνία;

Όλες οι συνεντεύξεις θα είναι διαθέσιμες στo Youtube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πολίτη.

Στο επεισόδιο αυτό, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης απαντά καθαρά στο ερώτημα: «παίζουμε και χάνουμε ή απλώς… δεν παίζουμε;»

Αναλύει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και σημειώνει: το 63% έστειλαν τον Τατάρ σπίτι του. Ώρα να κινηθούμε! Βλέπει το Κυπριακό να εξελίσσεται σε ευρύτερο “γήπεδο” και πλέον να συνδέεται άρρηκτα με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Ε/Τ και τα Ευρωτουρκικά.

Απαντά για το ρόλο των δημαγωγών που «πνίγουν τη λογική» και κρατούν την κοινωνία μακριά από τα πραγματικά προβλήματα.

Εκτιμά ότι θα υπάρξουν σταδιακά εξελίξεις που θα θέσουν ξανά το δίλημμα ανάμεσα στις δυνάμεις που θέλουν ομοσπονδιακή επανένωση και εκείνες την απορρίπτουν.

Προτείνει να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε – το πλαίσιο Γκουτέρες – χωρίς να διαλέγουμε επιλεκτικά σημεία. Ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να μπορεί να καταλογίζει ευθύνες και αυτός που φταίει να υποστεί τίμημα: έξοδος από την απομόνωση - επιστροφή Βαρωσίων

Ένα επεισόδιο με βάθος, εμπειρία και ηρεμία — για όσους θέλουν να δουν κατάματα το Κυπριακό, στα φλέγοντα ζητήματα