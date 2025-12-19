Καταδίκη στη Γερμανία για μακροχρόνια κακοποίηση και βιασμό συζύγου

Ένας 61χρονος επιστάτης σχολείου στη Γερμανία κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του την οποία νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε, σε μια υπόθεση που προσομοιάζει με εκείνη του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, ο Φερνάντο Π., βρέθηκε ένοχος για κακοποίηση της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, την οποία νάρκωνε επανειλημμένα και στη συνέχεια τη βίαζε, καταγράφοντας τα περιστατικά σε βίντεο και διαμοιράζοντας τα στο διαδίκτυο, εν αγνοία του θύματος. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση μετά από δίκη σε δικαστήριο στο Άαχεν, στη δυτική Γερμανία.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο άνδρας παραβίασε «τη πιο προσωπική σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δικαιωμάτων με ηχογραφήσεις σε 34 περιπτώσεις, εκ των οποίων σε 4 περιπτώσεις σε συνδυασμό με βιασμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη». Καταδικάστηκε επίσης για σεξουαλική καταναγκασμό και σεξουαλική επίθεση.

Αν και κατηγορήθηκε για εγκλήματα που εκτείνονται σε σχεδόν 15 χρόνια, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για αδικήματα μεταξύ 2018 και 2024. Αθωώθηκε για κάποιες άλλες κατηγορίες, οι λεπτομέρειες των οποίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η ετυμηγορία έρχεται ακριβώς ένα χρόνο μετά την καταδίκη του Γάλλου Ντομινίκ Πελικό ο οποίος στρατολογούσε δεκάδες αγνώστους από chatrooms για να βιάζουν και να κακοποιούν την τότε σύζυγό του Ζιζέλ.

Πηγή: protothema.gr