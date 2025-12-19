Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Καταδίκη στη Γερμανία για μακροχρόνια κακοποίηση και βιασμό συζύγου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

61χρονος επιστάτης στο Άαχεν καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για νάρκωση, σεξουαλική βία και βιντεοσκόπηση της γυναίκας του, σε υπόθεση που θυμίζει την υπόθεση Πελικό στη Γαλλία.

Ένας 61χρονος επιστάτης σχολείου στη Γερμανία κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του την οποία νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε, σε μια υπόθεση που προσομοιάζει με εκείνη του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, ο Φερνάντο Π., βρέθηκε ένοχος για κακοποίηση της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, την οποία νάρκωνε επανειλημμένα και στη συνέχεια τη βίαζε, καταγράφοντας τα περιστατικά σε βίντεο και διαμοιράζοντας τα στο διαδίκτυο, εν αγνοία του θύματος. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση μετά από δίκη σε δικαστήριο στο Άαχεν, στη δυτική Γερμανία.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο άνδρας παραβίασε «τη πιο προσωπική σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δικαιωμάτων με ηχογραφήσεις σε 34 περιπτώσεις, εκ των οποίων σε 4 περιπτώσεις σε συνδυασμό με βιασμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη». Καταδικάστηκε επίσης για σεξουαλική καταναγκασμό και σεξουαλική επίθεση.

Αν και κατηγορήθηκε για εγκλήματα που εκτείνονται σε σχεδόν 15 χρόνια, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για αδικήματα μεταξύ 2018 και 2024. Αθωώθηκε για κάποιες άλλες κατηγορίες, οι λεπτομέρειες των οποίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η ετυμηγορία έρχεται ακριβώς ένα χρόνο μετά την καταδίκη του Γάλλου Ντομινίκ Πελικό ο οποίος στρατολογούσε δεκάδες αγνώστους από chatrooms για να βιάζουν και να κακοποιούν την τότε σύζυγό του Ζιζέλ. 

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΓΑΛΛΙΑΓΕΡΜΑΝΙΑσεξουαλική κακοποίησηΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα