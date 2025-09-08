Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Tα 5+1 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνεις στο αυτοκίνητο

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

Header Image

Η ζέστη στην Κύπρο δεν απειλεί μόνο την άνεση των επιβατών, αλλά και την ίδια την ασφάλεια όσων –ή όσων πραγμάτων– παραμένουν μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Αρκούν μόλις 25°C εξωτερικής θερμοκρασίας για να εκτοξευθεί ο υδράργυρος στο εσωτερικό: σε μισή ώρα μπορεί να ξεπεράσει τους 45°C και μέσα σε μία ώρα να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 60°C. Οι συνθήκες αυτές είναι αρκετές για να αλλοιώσουν, να καταστρέψουν ή ακόμη και να μετατρέψουν σε πραγματική απειλή πολλά καθημερινά αντικείμενα:

  • Φάρμακα: Οι υψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν τη χημική τους σύσταση, μειώνοντας ή και μηδενίζοντας τη δραστικότητά τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σκευάσματα όπως ινσουλίνη, αντιβιοτικά και υγρά φάρμακα.

  • Ηλεκτρονικές συσκευές: Smartphones, tablets και laptops υπερθερμαίνονται εύκολα, με κίνδυνο μόνιμης βλάβης στη μπαταρία ή ακόμη και ανάφλεξης.

  • Τρόφιμα: Κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, αλλά και κονσέρβες αλλοιώνονται σε ελάχιστο χρόνο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

  • Αεροζόλ και σπρέι: Δοχεία υπό πίεση –όπως αποσμητικά ή εντομοαπωθητικά– μπορεί να εκραγούν αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας τους.

  • Πλαστικά και εύτηκτα αντικείμενα: Παιδικά παιχνίδια, κεριά ή κηρομπογιές λιώνουν, λεκιάζοντας ανεπανόρθωτα το εσωτερικό του οχήματος.

  • Πολύτιμα αντικείμενα: Εκτός από τη φθορά λόγω θερμότητας (π.χ. κοσμήματα, γυαλιά), ελλοχεύει πάντα και ο αυξημένος κίνδυνος κλοπής.

Tags

AUTOAUTO NEWS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited