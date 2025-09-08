Tα 5+1 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνεις στο αυτοκίνητο

Η ζέστη στην Κύπρο δεν απειλεί μόνο την άνεση των επιβατών, αλλά και την ίδια την ασφάλεια όσων –ή όσων πραγμάτων– παραμένουν μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Αρκούν μόλις 25°C εξωτερικής θερμοκρασίας για να εκτοξευθεί ο υδράργυρος στο εσωτερικό: σε μισή ώρα μπορεί να ξεπεράσει τους 45°C και μέσα σε μία ώρα να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 60°C. Οι συνθήκες αυτές είναι αρκετές για να αλλοιώσουν, να καταστρέψουν ή ακόμη και να μετατρέψουν σε πραγματική απειλή πολλά καθημερινά αντικείμενα:

Φάρμακα : Οι υψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν τη χημική τους σύσταση, μειώνοντας ή και μηδενίζοντας τη δραστικότητά τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σκευάσματα όπως ινσουλίνη, αντιβιοτικά και υγρά φάρμακα.

Ηλεκτρονικές συσκευές : Smartphones, tablets και laptops υπερθερμαίνονται εύκολα, με κίνδυνο μόνιμης βλάβης στη μπαταρία ή ακόμη και ανάφλεξης.

Τρόφιμα : Κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, αλλά και κονσέρβες αλλοιώνονται σε ελάχιστο χρόνο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

Αεροζόλ και σπρέι : Δοχεία υπό πίεση –όπως αποσμητικά ή εντομοαπωθητικά– μπορεί να εκραγούν αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας τους.

Πλαστικά και εύτηκτα αντικείμενα : Παιδικά παιχνίδια, κεριά ή κηρομπογιές λιώνουν, λεκιάζοντας ανεπανόρθωτα το εσωτερικό του οχήματος.

Πολύτιμα αντικείμενα: Εκτός από τη φθορά λόγω θερμότητας (π.χ. κοσμήματα, γυαλιά), ελλοχεύει πάντα και ο αυξημένος κίνδυνος κλοπής.