Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δύο αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση σε αστυνομικό σταθμό στη Σμύρνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε σήμερα ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι πρόκειται για ένα 16χρονο παιδί, το οποίο άνοιξε πυρ με ένα μακρύκαννο όπλο.

Τρομοκρατική επίθεση σε αστυνομικό σταθμό στη Σμύρνη πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 αστυνομικοί και να τραυματιστούν 6 άτομα, σε μια περίοδο που ξεκίνησε η διαδικασία ‘Τουρκία χωρίς τρομοκρατία’ όπως αποκαλείται η συμφωνία για κατάθεση των όπλων από το ΡΚΚ.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε σήμερα ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι πρόκειται για ένα 16χρονο παιδί, το οποίο άνοιξε πυρ με ένα μακρύκαννο όπλο. 

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ εκφράζονται εκτιμήσεις ότι κάποιοι επιδιώκουν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία με το ΡΚΚ, επισημαίνοντας ότι στοιχεία της οργάνωσης αντιτίθενται στην κατάθεση των όπλων έπειτα από έκκληση του φυλακισμένου στη φυλακή Ιμραλί, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited