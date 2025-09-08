Δύο αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση σε αστυνομικό σταθμό στη Σμύρνη

Τρομοκρατική επίθεση σε αστυνομικό σταθμό στη Σμύρνη πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 αστυνομικοί και να τραυματιστούν 6 άτομα, σε μια περίοδο που ξεκίνησε η διαδικασία ‘Τουρκία χωρίς τρομοκρατία’ όπως αποκαλείται η συμφωνία για κατάθεση των όπλων από το ΡΚΚ.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε σήμερα ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι πρόκειται για ένα 16χρονο παιδί, το οποίο άνοιξε πυρ με ένα μακρύκαννο όπλο.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ εκφράζονται εκτιμήσεις ότι κάποιοι επιδιώκουν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία με το ΡΚΚ, επισημαίνοντας ότι στοιχεία της οργάνωσης αντιτίθενται στην κατάθεση των όπλων έπειτα από έκκληση του φυλακισμένου στη φυλακή Ιμραλί, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

🔴 Polis merkezine saldıran şahıs yakalandı!



➥ İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine gelen 16 yaşındaki şahıs uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda 2 polis şehit olurken 1 polis yaralandı. Yakalanan şahsın görüntüleri kamerada. pic.twitter.com/pz9a2S7anf — Haber 7 (@Haber7) September 8, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ