«Εμφύλιος πόλεμος» στην Ευρώπη - Πότε θα απαγορευτούν τα αυτοκίνητα βενζίνης και diesel

Η κρίσιμη συνάντηση της 12ης Σεπτεμβρίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπων του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA) φημολογείται πως θα είναι καθοριστική για το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ευρώπη.

Η συνάντηση μεταξύ Ursula von der Leyen και εκπροσώπων του ACEA ενδέχεται να κρίνει οριστικά το αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά στην ήδη ειλημμένη απόφαση για απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες από το 2035.

Εν όψει του κρίσιμου ραντεβού, η ACEA απέστειλε στις 27 Αυγούστου επιστολή στη von der Leyen, τονίζοντας πως δεν είναι πλέον εφικτή η επίτευξη των αυστηρών στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εκπομπές CO₂ και την προαναφερθείσα απαγόρευση.

Ωστόσο λίγο αργότερα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχτηκε νέα επιστολή, από άλλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και κατασκευαστές που έχουν εξηλεκτρίσει σε μεγάλο βαθμό τη γκάμα των μοντέλων που προσφέρουν.

Η επιστολή είχε εντελώς αντίθετο περιεχόμενο, αφού στην ουσία προτρέπει την von der Leyen να μείνει πιστή στην αρχική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και να μην ανακαλέσει την απαγόρευση πώλησης νέων θερμικών αυτοκινήτων από το 2035.

Μάλιστα οι 150 εταιρείες που υπογράφουν τη δεύτερη επιστολή υπερασπίζονται τις επενδύσεις αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη πραγματοποιήσει προκειμένου να αντεπεξέλθουν στους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. και να κάνουν στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

Μαζί με τις παραπάνω εταιρείες, υπέρ της απαγόρευσης τάχθηκε και ομάδα επαγγελματιών υγείας από όλη την Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης «αποτελεί συνεχή απειλή για την ανθρώπινη υγεία», προκαλώντας περισσότερους από 300.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι ποια θα είναι η τελική θέση που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου, εν μέσω τόσο σφοδρών και αντικρουόμενων πιέσεων.

Πηγή: carandmotor.gr