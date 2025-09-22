Άναψε το λαμπάκι του λαδιού –Πόσα χιλιόμετρα μπορώ να κάνω χωρίς να «σπάσω» τον κινητήρα;

Το αυτοκίνητο, πλέον, είναι γεμάτο ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητήρες που παρακολουθούν κάθε βασική του λειτουργία, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του. Ανάμεσα σε αυτά, το σύστημα λίπανσης έχει κρίσιμη σημασία, καθώς το λάδι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα υγρά του κινητήρα. Η αποστολή του είναι να λιπαίνει τα κινούμενα μέρη, να μειώνει τις τριβές και τη φθορά, να προστατεύει από τη διάβρωση και να συμβάλλει στη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας, αποτρέποντας την υπερθέρμανση.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι οι κατασκευαστές εξοπλίζουν το κύκλωμα λαδιού με αισθητήρες και ενδείξεις στον πίνακα οργάνων, ώστε ο οδηγός να ενημερώνεται αμέσως όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το αναμμένο λαμπάκι λαδιού είναι μια ένδειξη που δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθεί, αφού μπορεί να υποδηλώνει από κάτι απλό μέχρι και σοβαρή βλάβη που απειλεί τον κινητήρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα λαδιού, λόγω διαρροής ή κατανάλωσης. Ωστόσο, η ένδειξη μπορεί να εμφανιστεί και εξαιτίας βλάβης στην αντλία λαδιού, η οποία δεν στέλνει την απαραίτητη ποσότητα λιπαντικού στο μοτέρ, ή εξαιτίας φραγμένου φίλτρου. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να φταίει ένας ελαττωματικός αισθητήρας που δίνει ψευδή σήματα, αν και αυτό είναι πιο σπάνιο.

Όταν συμβεί το άναμμα της ένδειξης, το πρώτο μέλημα του οδηγού είναι να σταματήσει το αυτοκίνητο με ασφάλεια και να σβήσει τον κινητήρα, καθώς η συνέχιση της οδήγησης μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες. Στη συνέχεια, πρέπει να ελεγχθεί η στάθμη του λαδιού.Αν διαπιστωθεί ότι το λάδι είναι σε χαμηλά επίπεδα, η προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας μπορεί να επαναφέρει την κανονικότητα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαρροή ή άλλο μηχανικό πρόβλημα. Σε αυτό το σενάριο, ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει την πορεία του, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθεί στενά αν το λαμπάκι ανάψει ξανά.

Αν, ωστόσο, η στάθμη είναι επαρκής αλλά η ένδειξη δεν σβήνει, τότε τα πράγματα είναι πιο ανησυχητικά. Το πιθανότερο είναι να υπάρχει δυσλειτουργία στην αντλία λαδιού ή σοβαρή βλάβη στον αισθητήρα πίεσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η οδήγηση με αναμμένο λαμπάκι εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους, καθώς ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί χωρίς σωστή λίπανση και να υποστεί ζημιές που κοστίζουν σημαντικά. Η ασφαλέστερη λύση είναι να ακινητοποιηθεί το όχημα και να μεταφερθεί με ρυμούλκηση σε ασφαλές χώρο για επιδιόρθωση του.

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ένας «σίγουρος αριθμός χιλιομέτρων» που μπορεί να διανύσει κάποιος με αναμμένο το λαμπάκι λαδιού. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν το πρόβλημα είναι απλώς η χαμηλή στάθμη, το αυτοκίνητο μπορεί να διανύσει μερικά χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει σε σημείο όπου θα προστεθεί λάδι. Σε άλλες, όμως, ο κινητήρας μπορεί να πάθει σοβαρή ζημιά μέσα σε λίγα μόνο λεπτά λειτουργίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο κανόνας λέει ότι η σωστή προσέγγιση συνιστά να μην συνεχίζουμε την οδήγηση με αναμμένο το συγκεκριμένο λαμπάκι αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι οτι δεν προκάλουμε ζημιά στον κινητήρα

Σε κάθε περίπτωση καθοριστική είναι η ακριβής διάγνωση της αιτίας που ενεργοποιεί την προειδοποιητική λυχνία, καθώς μόνο η αντιμετώπιση της πραγματικής πηγής του προβλήματος μπορεί να οδηγήσει στη σωστή αποκατάσταση.

Πηγή: carandmotor.gr