Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καλείται να συγκροτήσει κυβέρνηση και να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 από τη Βουλή.

Τον παραιτηθέντα Σεμπαστιάν Λεκορνί όρισε εκ νέου ως πρωθυπουργό ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και του ανέθεσε το σχηματισμό νέου υπουργικού συμβουλίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

«Ο πρόεδρος της δημοκρατίας όρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργό και του ανέθεσε το σχηματισμό κυβέρνησης», ανέφερε το Ελιζέ σε ανακοίνωσή του.

Σε ανάρτησή του μετά την επανατοποθέτησή του στη θέση του πρωθυπουργού, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέφερε ότι αποδέχεται το καθήκον που του ανατέθηκε και δεσμεύθηκε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι η Γαλλία θα ψηφίσει προϋπολογισμό μέχρι το τέλους του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Αποδέχομαι —από καθήκον— την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας.

Πρέπει να θέσουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτήν την αστάθεια που είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας.

Όπως έχω πει, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

  • Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες θα είναι ανοιχτά σε κοινοβουλευτική συζήτηση: Τα μέλη του Κοινοβουλίου και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλους·
  • Η αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·
  • Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι ενταχθούν στην κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτούν να αποδεσμευτούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·
  • Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσωματώνει ένα ανανεωμένο και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε δύο χρόνια, υπέβαλε την παραίτησή του και της κυβέρνησής του τη Δευτέρα (10/10), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου, καθιστώντας την πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη Γαλλία.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΓΑΛΛΙΑΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα