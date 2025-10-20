Έρχονται οι ροζ πινακίδες στα αυτοκίνητα -Γιατί επέλεξαν αυτό το χρώμα οι αρχές

Μια ευρωπαϊκή χώρα εισάγει τις ροζ πινακίδες αυτοκινήτων ως βασικό μέτρο για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου παραβατικότητας που αυξάνεται ραγδαία.

Στη Γαλλία, ένα νέο και πρωτότυπο μέτρο αναμένεται να φέρει αλλαγές στους δρόμους, καθώς οι αρχές εξετάζουν την εισαγωγή των ροζ πινακίδων στα αυτοκίνητα, σε μια προσπάθεια να πατάξουν την ολοένα και αυξανόμενη παραβατικότητα που σχετίζεται με τη χρήση πλαστών ή προσωρινών πινακίδων.

Το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα, με χιλιάδες οδηγούς να δηλώνουν ψευδώς άλλες πινακίδες προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα ή τις κυρώσεις του νόμου.

Μόνο το 2023, οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν πάνω από 23.000 περιπτώσεις κλοπής πινακίδων, τη στιγμή που το 2010 ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνούσε τις 10.600. Η έξαρση αποδίδεται εν μέρει στα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης με κάμερες και ραντάρ, που εντοπίζουν παραβάτες μέσω αναγνώρισης πινακίδων. Όταν ένα όχημα χρησιμοποιεί πλαστή ή αντιγραμμένη πινακίδα, το πρόστιμο αποστέλλεται τελικά… στον αθώο κάτοχο της αυθεντικής.

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκονται οι προσωρινές πινακίδες, που χρησιμοποιούνται σε νέα ή εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα έως ότου εκδοθούν οι μόνιμες. Αυτές οι πινακίδες επιτρέπουν στους αγοραστές να κυκλοφορούν άμεσα το αυτοκίνητο τους χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την γραφειοκρατική διαδικασία, όμως η προσωρινή τους φύση δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα. Επειδή οι ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών που φέρουν τους επαναχρησιμοποιούνται, όταν κάποιος οδηγός δεν πληρώνει ένα πρόστιμο, αυτό μπορεί να «μεταφερθεί» στον επόμενο κάτοχο αυτής της ακολουθίας που δεν έχει καμία ευθύνη.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες πινακίδες αποτελούν εύκολο στόχο για παραχάραξη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τις αντιγράφουν και τις τοποθετούν στα δικά τους οχήματα για να αποφεύγουν τα πρόστιμα, αφού σε περίπτωση παράβασης η ευθύνη βαραίνει την προσωρινή πινακίδα και όχι τον παραβάτη.

Έτσι, το γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει την καθιέρωση ροζ πινακίδων για τα οχήματα με προσωρινή κυκλοφορία. Ο νέος σχεδιασμός θα τις καθιστά πιο ευδιάκριτες οπτικά, ενώ η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται σε μεγαλύτερη γραμματοσειρά, ώστε οι αρχές να μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα αν η πινακίδα έχει λήξει. Παράλληλα, το ροζ χρώμα επιλέχθηκε επειδή δεν χρησιμοποιείται από καμία άλλη χώρα, προσφέροντας μοναδικότητα και αποφυγή σύγχυσης.



Αν το μέτρο λάβει έγκριση, οι ροζ πινακίδες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το 2026, με το μόνο που να απομένει τώρα να είναι η απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως η Ισπανία έχει ήδη εφαρμόσει μια παρόμοια προσέγγιση, χρησιμοποιώντας κόκκινες πινακίδες με λευκά γράμματα για τα οχήματα προσωρινής κυκλοφορίας. Η βασική διαφορά, βέβαια, είναι ότι οι πινακίδες αυτές δεν επαναχρησιμοποιούνται, γεγονός που αποτρέπει την εμφάνιση των ίδιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Γαλλία.

Πηγή: carandmotor.gr