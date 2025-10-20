Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τσίπρας: Το αποτέλεσμα στα κατεχόμενα δημιουργεί ελπίδες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό

«Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας το πρωί της Δευτέρας το αποτέλεσμα των «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα, επισήμανε ότι αυτό «δημιουργεί ελπίδες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «είναι σημαντικό όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, ιδιαίτερα οι προοδευτικές, να αγωνιστούν για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

