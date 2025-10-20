Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας «θα μπορούν να καταρρίπτουν» drones κοντά σε βάσεις τους

Αυτό έγραψε η εφημερίδα The Telegraph, εξηγώντας ότι επίκειται ανακοίνωση για αυτό σήμερα από τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να καταρρίπτουν drones αν απειλούν βάσεις τους, έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα The Telegraph, εξηγώντας ότι επίκειται ανακοίνωση για αυτό σήμερα από τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Ο υπουργός Χίλι αναμένεται να παρουσιάσει το όραμά του για την προστασία των κρισιμότερων βρετανικών στρατιωτικών βάσεων αντιδρώντας στην «μεγεθυνόμενη απειλή που εγείρεται από τη Ρωσία», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Αν και σε πρώτη φάση οι νέες εξουσίες θα έχουν εφαρμογή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να «επεκταθούν» σε άλλες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως τα αεροδρόμια, πρόσθεσε η Τέλεγκραφ, επικαλούμενη πηγή της την οποία δεν κατονόμασε.

Επί του παρόντος οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που επιτρέπει να παρακολουθούνται, να διακόπτεται ή να αποκτάται ο έλεγχος των σημάτων με τα οποία ελέγχονται και να εκτρέπονται. Η νέα πολιτική θα δώσει «κινητική επιλογή» (σ.σ. τη δυνατότητα χρήσης όπλων) για την κατάρριψη drones με το που θα γίνονται αντιληπτά, όμως μόνο σε περιστάσεις που κρίνεται πως είναι επείγον και απολύτως απαραίτητο, πάντα κατά την εφημερίδα.

Το γραφείο του κ. Χίλι δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς του ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα. Δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε πως δυο αεροσκάφη της RAF έκαναν πτήση 12 ωρών μαζί με μαχητικά των ΗΠΑ και του NATO στο πλαίσιο περιπολίας στα σύνορα με τη Ρωσία, επιχείρηση που ακολούθησε εισβολές drones στον εναέριο χώρο κρατών-μελών της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας, αποδοθείσες στη Μόσχα.

Πτήσεις drones προκαλούν ολοένα περισσότερα προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, οδηγώντας σε κλεισίματα αεροδρομίων, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Τουλάχιστον 18 «ύποπτα» drones εντοπίστηκαν στη Δανία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στη Γερμανία από την υπηρεσία επιτήρησης Enigma από τη 16η Σεπτεμβρίου, κάποια - όχι όλα όμως - κοντά σε αεροδρόμια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

