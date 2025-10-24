Απίστευτο: Ετσι γυρίζουν εύκολα τα χιλιόμετρα και μας εξαπατούν

Πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές που συνδέονται απευθείας στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου και έχουν τη δυνατότητα να «παγώνουν» την ένδειξη των χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα το κοντέρ να δείχνει ψευδή στοιχεία για τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Η τεχνολογία αυτή, γνωστή και ως Mileage Blocker ή Odometer Stopper, λειτουργεί μέσω ειδικού chip που τοποθετείται πίσω από τον πίνακα οργάνων και ενεργοποιείται με κρυφό διακόπτη, παραποιώντας ουσιαστικά το ιστορικό του αυτοκινήτου χωρίς να αφήνει ίχνη στο λογισμικό του.

Η διάδοση τέτοιων συσκευών έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έρευνες δείχνουν ότι ένα στα δέκα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πωλούνται κάθε χρόνο έχει γυρισμένα χιλιόμετρα, με την οικονομική ζημιά για τους καταναλωτές να υπολογίζεται σε πάνω από πέντε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς η αγορά των εισαγόμενων μεταχειρισμένων παραμένει έντονα ενεργή και οι έλεγχοι σε πολλές περιπτώσεις ελλιπείς. Ενδεικτικά, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις οχημάτων που πωλήθηκαν με κοντέρ στα 90.000 χιλιόμετρα, ενώ στην πραγματικότητα είχαν ξεπεράσει τα 280.000 ή ακόμη και τα 800.000 χιλιόμετρα. Οι αγοραστές, πιστεύοντας πως αποκτούν ένα όχημα περιορισμένης χρήσης, καταλήγουν να επιβαρύνονται με τεράστια κόστη συντήρησης και να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Το πρόβλημα όμως δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές. Το ίδιο το κράτος υφίσταται σημαντική οικονομική ζημία από τη φοροδιαφυγή και την απώλεια εσόδων που συνδέονται με την πραγματική οικονομική αξία των συγκεκριμένων οχημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να θέσει αυστηρότερους κανόνες, με στόχο τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων όπου θα καταγράφονται υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα κάθε οχήματος σε όλα τα στάδια της ζωής του, από το ΚΤΕΟ μέχρι την αλλαγή ιδιοκτήτη. Στόχος είναι η διαφάνεια και η δυνατότητα διασυνοριακής επαλήθευσης των ενδείξεων, ώστε να περιοριστεί η μαζική εισαγωγή μεταχειρισμένων με ψευδή στοιχεία. Ωστόσο, στην Ελλάδα η εφαρμογή τέτοιων μέτρων παραμένει περιορισμένη και η ανάγκη για πιο αποτελεσματικό έλεγχο γίνεται επιτακτική.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία προσφέρει και λύσεις για την ανίχνευση της απάτης. Εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία που συνδέονται στη θύρα OBD μπορούν να αποκαλύψουν ασυνέπειες στα δεδομένα του εγκεφάλου του οχήματος. Οι τηλεματικές υπηρεσίες «connected car» δίνουν τη δυνατότητα συνεχούς ψηφιακής καταγραφής της χρήσης, ενώ οι βάσεις δεδομένων που ενημερώνονται κάθε φορά που ένα όχημα περνά από ΚΤΕΟ ή συνεργείο μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο διαφάνειας.

Η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων χρειάζεται καθαρούς κανόνες και πλήρη ενημέρωση των πολιτών. Οι υποψήφιοι αγοραστές οφείλουν να απαιτούν πλήρες ιστορικό, να προχωρούν σε τεχνικό έλεγχο πριν την αγορά και να επιλέγουν πιστοποιημένους εμπόρους που συνεργάζονται με διαφανή συστήματα ελέγχου. Η πολιτεία από την πλευρά της πρέπει να ενισχύσει τη νομοθεσία και τους τεχνικούς μηχανισμούς εποπτείας, ώστε να παταχθεί η χρήση των παράνομων συσκευών που υπονομεύουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία της αγοράς.

