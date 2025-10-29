Τέλος εποχής μετά από 11 ολόκληρα χρόνια για το Fiat Tipo

Η Fiat βάζει οριστικά τίτλους τέλους στο Tipo, το μικρομεσαίο της μοντέλο που άντεξε στον χρόνο περισσότερο απ’ όσο περίμενε κανείς. Η παραγωγή του στο εργοστάσιο της Tofas στην Τουρκία θα συνεχιστεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, έξι μήνες πέρα από τον αρχικό προγραμματισμό, προτού η γραμμή συναρμολόγησης σταματήσει οριστικά.

Το Fiat Tipo -νωστό ως Egea στην τουρκική αγορά- παρουσιάστηκε το 2015 και κυκλοφόρησε σε εκδόσεις sedan, hatchback, station wagon και αργότερα crossover (Tipo Cross). Με την ανανέωση του 2020 και την προσθήκη ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, το μοντέλο παρέμεινε ανταγωνιστικό απέναντι στις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ρύπων και τις μεταβαλλόμενες αγοραστικές τάσεις.

Σε αυτά τα έντεκα χρόνια, η παραγωγή του ξεπέρασε τις 700.000 μονάδες, με εξαγωγές σε πολλές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ωστόσο, η Stellantis αποφάσισε να μην επενδύσει σε νέα γενιά, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στη νέα οικογένεια Panda, που θα περιλαμβάνει SUV και crossover μοντέλα βασισμένα στην πλατφόρμα Smart Car, κοινή με τα Citroën C3 Aircross και Opel Frontera.

Το νέο SUV της Fiat, εμπνευσμένο από την Grande Panda, αναμένεται να διατηρήσει το προσιτό χαρακτήρα του Tipo και να προσφέρεται με βενζίνη, ήπια υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Με το τέλος της παραγωγής του Tipo, το Fiat Cronos στη Νότια Αμερική θα παραμείνει το μοναδικό sedan της ιταλικής φίρμας παγκοσμίως — σηματοδοτώντας οριστικά το τέλος μιας εποχής για τα παραδοσιακά compact της Fiat.

newsauto.gr