Το μυστικό που κρύβουν οι πωλητές – Το σημείο που «προδίδει» αν ένα αυτοκίνητο είναι τρακαρισμένο

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί λαχείο ή παγίδα. Κάθε χρόνο αλλάζουν χέρια εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα, όμως πίσω από μια «καλή τιμή» μπορεί να κρύβεται ένα παρελθόν με σοβαρές ζημιές ή ακόμα και ατύχημα που ο πωλητής ξεχνά να αναφέρει.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μέση ηλικία των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι άνω των 10 ετών, άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν εμπλακεί σε κάποιο τρακάρισμα, ενώ όσα είναι από 12 έως 15 ετών ο κίνδυνος να έχουν περάσει από φανοποιείο είναι σημαντικά αυξημένος. Οπότε είναι κρίσιμο να μπορείς να καταλάβεις αν το όχημα που σε ενδιαφέρει είναι καθαρό από ατύχημα πριν προχωρήσεις στην αγορά.

Ένας έμπειρος μηχανικός εξηγεί ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει κανείς είναι το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου. «Η μούρη του αυτοκινήτου είναι η πιο αποκαλυπτική» αναφέρει, καθώς σχεδόν σε κάθε σύγκρουση είναι το σημείο που επηρεάζεται πρώτο.

Όταν γίνει τρακάρισμα, σχεδόν πάντα αποσυναρμολογούνται τα εξωτερικά τμήματα, δηλαδή φτερά, καπό και πόρτες. Τα συγκεκριμένα μέρη δεν είναι ανάγκη να βγουν για άλλο λόγο, επομένως αν παρατηρηθεί ότι έχουν ξαναβιδωθεί ή βαφτεί, τότε κάτι δεν πάει καλά.

Η συμβουλή είναι να ελεγχθούν προσεκτικά οι βίδες, το πάχος της βαφής αλλά και οι ημερομηνίες κατασκευής που συχνά είναι χαραγμένες στα διάφορα εξαρτήματα φανοποιίας. Για παράδειγμα, αν το αυτοκίνητο είναι μοντέλο του 2017 και το φτερό φέρει σφραγίδα παραγωγής του ίδιου έτους, τότε όλα ταιριάζουν. Αν όμως υπάρχει κομμάτι με διαφορετική ημερομηνία, τότε πιθανόν έχει αντικατασταθεί μετά από ζημιά, με το ίδιο να ισχύει και για τα φανάρια και το καπό.

Επίσης πρέπει να ελεγχθεί και η ρεζέρβα. Ο λόγος είναι ότι αν το μοντέλο έχει δεχθεί χτύπημα από πίσω, η θέση όπου μπαίνει ο τροχός έκτακτης ανάγκης είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτήσει την αρχική της καμπυλωτή μορφή μετά από παραμόρφωση λόγω τρακαρίσματος, επειδή κατασκευάζεται στο εργοστάσιο με την τεχνική της σφράγισης.

Οι ειδικοί αναφέρουν ξεκάθαρα ότι ακόμα και οι καλύτερες καλίμπρες και τα πιο σύγχρονα εργαλεία ευθυγράμμισης της αγοράς δεν μπορούν να επαναφέρουν πλήρως την αρχική μορφή της περιοχής αυτής.

Ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο είναι ο ψηφιακός μετρητής επικάλυψης βαφής, μια συσκευή που όπως αποκαλύπτει το όνομά της μετράει το πάχος της βαφής και στις πιο απλές μορφές της το κόστος απόκτησης ξεκινάει από τα 15 με 20 ευρώ.

Αν η μέτρηση δείχνει υπερβολικά υψηλές τιμές, αυτό είναι ένδειξη ότι το αυτοκίνητο έχει στοκαριστεί και ξαναβαφτεί, πιθανότατα λόγω ατυχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συσκευή μπορεί να εντοπίσει ακόμα και χρήση στόκου. Ωστόσο, πολλές φορές ένα παχύτερο στρώμα χρώματος μπορεί να οφείλεται απλώς σε αισθητικούς λόγους ή διόρθωση μικρών γρατζουνιών, και όχι απαραίτητα σε σοβαρή ζημιά.

