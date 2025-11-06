Η κίνηση που βγάζει νοκ-άουτ τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου -Τι πρέπει να προσέξεις

H οδήγηση ενός αυτοκινήτου είναι μια εύκολη αλλά καλορυθμισμένη «χορογραφία», ειδικά αν στην εξίσωση περιλαμβάνεται χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Ωστόσο, απαιτεί αρκετή προσοχή, ιδιαίτερα κατά την αλλαγή των σχέσεων στο σασμάν, ώστε να αποφευχθεί το λεγόμενο «μηχανικό νοκ-άουτ».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αρκεί μόλις μια στιγμή για να βρεθείς στην άκρη του δρόμου περιμένοντας την οδική βοήθεια. Συγκεκριμένα, το «μηχανικό νοκ-άουτ» μπορεί να συμβεί όταν ο οδηγός πάει να βάλει τέταρτη ταχύτητα, αλλά για κάποιο λόγο (απροσεξία, γλίστρημα χεριού) επιλέξει δευτέρα.

Τότε ο κινητήρας του αυτοκινήτου, που ήδη κινείται με μεγάλη ταχύτητα, θα εκτοξεύει απότομα τις στροφές στη «κόκκινη περιοχή» και αν εκείνη τη στιγμή η ηλεκτρονική προστασία δεν προλαβαίνει να επέμβει, τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα.

Η κίνηση των τροχών κυριολεκτικά «γυρνάει» με ορμή τα σωθικά του μοτέρ, με τον στρόφαλο να αρχίζει να περιστρέφεται με ιλιγγιώδη ρυθμό, και τότε είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει ένα δυνατό κρότος κι έντονη μυρωδιά λαδιού, δείχνοντας ότι ο κινητήρας δεν συγχώρεσαι μια τέτοια υπερφόρτωση.

Οι συνέπειες αυτής της απροσεξίας συνήθως είναι στραβωμένες βαλβίδες, σπασμένες μπιέλες και ρωγμές στον στρόφαλο. Συχνά απαιτείται πλήρης αντικατάσταση της «καρδιάς» του αυτοκινήτου, κάτι που συνεπάγεται τεράστιο κόστος, χωρίς να υπολογίζονται οι πιθανές ζημιές στο κιβώτιο ή στον συμπλέκτη.

Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι η ευθύνη είναι σχεδόν πάντα αποκλειστικά του οδηγού. Δεν πρόκειται για κάποιο πρόβλημα που υπόβοσκε, αλλά για ανθρώπινο λάθος που προκαλείται από βιασύνη, ειδικά μάλιστα αν μιλάμε για παλαιότερα αυτοκίνητα με πιο «χαλαρό» κιβώτιο και ταλαιπωρημένο συμπλέκτη.

Ο τρόπος για να αποφευχθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πολύ απλός και το μόνο που χρειάζεται είναι περισσότερη προσοχή και λιγότερες βιασύνες. Ο οδηγός πρέπει να αποφεύγει ατσούμπαλες αλλαγές, να μην βιάζεται, να βεβαιώνεται ότι έχει πατήσει σωστά τον συμπλέκτη και να «ακούει» το λεβιέ πριν αλλάξει ταχύτητα, ειδικά αν νιώθει ότι δυσκολεύεται να κουμπώσει η σχέση.

Πηγή: carandmotor.gr