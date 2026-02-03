Πείραμα με Ελληνική Φιλοσοφία σε φυλακή στη Βρετανία - Τι δίδαξαν στους κρατούμενους και ποια τα αποτελέσματα

Mε στωική φιλοσοφία αποπειράθηκε να αντιμετωπίσει τη βία μεταξύ των κρατουμένων μια φυλακή στη Βρετανία.

Η βία άρχισε να αυξάνεται και πάλι σε φυλακή της Αγγλίας, παρότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε μειωθεί εντυπωσιακά χάρη σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας του Στωικισμού στους κρατούμενους.

Πρόκειται για τη φυλακή HMP Wayland στο Νόρφολκ της Βρετανίας, όπου οι επιθεωρητές είχαν προηγουμένως επαινέσει τη διοίκηση και το προσωπικό για την προσέγγισή τους όσον αφορά τη διαχείριση της βίας με τη βοήθεια της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η Daily Mail.

Σύμφωνα με παλαιότερη έκθεση, η εφαρμογή μαθημάτων με έντονη επιρροή από τον Στωικισμό είχε οδηγήσει σε δραστική μείωση των επιθέσεων τόσο μεταξύ κρατουμένων όσο και εναντίον του προσωπικού. Οι επιθεωρητές σημείωναν ότι η προσέγγιση αυτή είχε «μειώσει σημαντικά το επίπεδο βίας» και είχε κατατάξει τη φυλακή ανάμεσα στις καλύτερες σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες δομές στη χώρα.

«Τα εθελοντικά μαθήματα έχουν μεγάλη συμμετοχή και καλή υποδοχή και, λόγω της ζήτησης, προγραμματίζονται σχεδόν συνεχώς», διαπίστωνε η έκθεση.

«Αυτού του είδους οι προσπάθειες απομακρύνουν [τη φυλακή] από τις τιμωρητικές και απλώς εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και, αντίθετα, επιδιώκουν να αυξήσουν την εσωτερική ανθεκτικότητα των κρατουμένων».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι κρατούμενοι διδάχθηκαν τις τέσσερις θεμελιώδεις στωικές αρετές: τη σύνεση, την ανδρεία, την εγκράτεια και τη δικαιοσύνη. Στόχος των μαθημάτων ήταν η ενίσχυση της «εσωτερικής ανθεκτικότητας» των κρατουμένων, απομακρύνοντας τη φυλακή από καθαρά τιμωρητικές ή απλώς εκπαιδευτικές πρακτικές.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Παρακολούθησης (Independent Monitoring Board - IMB) αποκαλύπτει μια ανησυχητική αντιστροφή της τάσης. Προς το τέλος του έτους, η βία των κρατουμένων κατά του προσωπικού και των άλλων κρατουμένων χαρακτηρίζεται πλέον «ανοδική και όχι καθοδική».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ότι η Μονάδα Φροντίδας και Απομόνωσης (Care and Separation Unit - CSU) της φυλακής ήταν πλήρης. Η συγκεκριμένη πτέρυγα χρησιμοποιείται για την απομόνωση κρατουμένων για λόγους ασφάλειας ή πειθαρχίας και, σύμφωνα με την IMB, πολλοί από όσους βρίσκονταν εκεί κρατούνταν για «λόγους που σχετίζονται με βία».

Παρότι η βία παραμένει «αισθητά χαμηλότερη σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους», οι επιθεωρητές διαπίστωσαν πως το HMP Wayland εξακολουθεί να βρίσκεται «σταθερά» κάτω από τα μέσα επίπεδα άλλων συγκρίσιμων φυλακών. Ταυτόχρονα, καταγράφηκε μεγάλη αύξηση στο αίσθημα ανασφάλειας των κρατουμένων. Έρευνα της IMB έδειξε ότι το 27% των κρατουμένων δεν ένιωθαν ασφαλείς κατά την άφιξή τους στη φυλακή - ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 14% που είχε καταγραφεί το 2024.

Στην έκθεσή τους οι επιθεωρητές χαρακτήρισαν τα στοιχεία αυτά «εντυπωσιακά», τονίζοντας ότι, «ανεξάρτητα από την προέλευση αυτής της επιδείνωσης», ο αυξανόμενος «παράγοντας φόβου» εντός της φυλακής απαιτεί «βαθύτερη διερεύνηση».

Παρά τα ανησυχητικά ευρήματα, η IMB σημείωσε και τη «άμεση αντίδραση» του διευθυντή της φυλακής, ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία ειδικής μονάδας μείωσης της βίας. Η μονάδα αυτή θα στοχεύει στην αποτροπή της επαναλαμβανόμενης κακής συμπεριφοράς των κρατουμένων. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν, ώστε η φυλακή Wayland να βελτιώσει, για άλλη μια φορά, την παροχή ασφαλούς εμπειρίας κράτησης», ανέφεραν οι επιθεωρητές.

Απαντώντας στη νέα αύξηση της βίας, εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε πως ελήφθησαν «άμεσα μέτρα» και πως πραγματοποιήθηκε επένδυση σε εθνικό επίπεδο για την «καταστολή του λαθρεμπορίου που τροφοδοτεί τη βία πίσω από τα κάγκελα».

Ο Στωικισμός, που θεμελιώθηκε από τον Ζήνωνα τον Κιτιέα πριν από περισσότερα από 2.300 χρόνια, διδάσκει ότι οι άνθρωποι πρέπει να εστιάζουν σε όσα βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους και να αποδέχονται όσα δεν μπορούν να αλλάξουν. Υποστηρίζουν ότι συναισθήματα όπως ο θυμός ή ο φθόνος δεν προκαλούνται από πραγματικά γεγονότα, αλλά από την ερμηνεία που τους δίνουμε. Οπότε, αν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας.

Σύγχρονες πρακτικές του Στωικισμού περιλαμβάνουν τον καθημερινό αναστοχασμό, την τήρηση ημερολογίου και την ενσυνειδητότητα, αναφέρει η Daily Mail στο δημοσίευμά της. Μεταξύ των πιο γνωστών στωικών φιλοσόφων συγκαταλέγονται ο Μάρκος Αυρήλιος, ο Σενέκας και ο Επίκτητος.

Πηγή: iefimerida.gr