Όλο και περισσότερες χώρες απαγορεύουν τη χρήση των social media σε εφήβους

H ανησυχία για την επίδραση των social media στη ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών οδηγεί ολοένα και περισσότερες χώρες σε περιορισμούς. Μετά την Αυστραλία, που τον Δεκέμβριο απαγόρευσε τη χρήση πλατφορμών σε παιδιά κάτω των 16 ετών, τώρα η Ισπανία και η Γαλλία κάνουν τα δικά τους βήματα.

Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σε ομιλία του στο World Government Summit στο Ντουμπάι ότι η χώρα θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών και οι πλατφόρμες θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.

«Τα social media έχουν γίνει ένα ψηφιακό “αποτυχημένο σύστημα”, όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα γίνονται ανεκτά», δήλωσε. «Θα προστατεύσουμε τα παιδιά από αυτό». Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει νέο νομοσχέδιο που θα καθιστά υπεύθυνους τους διευθυντές των πλατφορμών για παράνομο ή μισαλλόδοξο περιεχόμενο.

Στη Γαλλία, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, καθιστώντας τη χώρα τη δεύτερη μετά την Αυστραλία που προχωρά σε παρόμοιο μέτρο. Η νομοθεσία, που έχει την υποστήριξη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα λύκεια, με στόχο να προστατευτούν οι νέοι από την υπερβολική έκθεση σε οθόνες και τα αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχική τους υγεία.

«Τα συναισθήματα των παιδιών και των εφήβων δεν είναι προς πώληση ή προς χειραγώγηση, είτε από αμερικανικές πλατφόρμες είτε από κινεζικούς αλγορίθμους», τόνισε ο Μακρόν σε βίντεο που μεταδόθηκε πρόσφατα. Οι αρχές επιθυμούν τα μέτρα να εφαρμοστούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς 2026 για νέους λογαριασμούς, ενώ οι υπάρχοντες θα πρέπει να απενεργοποιηθούν έως το τέλος του έτους.

Η νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις για διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες και εκπαιδευτικές πλατφόρμες, ενώ η εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος επαλήθευσης ηλικίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά τις αντιδράσεις από ορισμένα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις, που μιλούν για «ψηφιακό πατερναλισμό» ή «υπερβολικά απλοϊκή» λύση, η πλειονότητα θεωρεί ότι η κίνηση αυτή μπορεί να αλλάξει ριζικά τη σχέση των εφήβων με τα social media και να προστατεύσει τη γενιά των νέων από τις αρνητικές επιπτώσεις της ψηφιακής εποχής.

