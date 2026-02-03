Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνος - Πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα νέας καταγγελίας κατά του δημάρχου

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που έφερε στη δημοσιότητα ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστόδημου και αφορά τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του omegalive.com.cy, μετά την κατάθεση του κ. Αριστόδημου στο ΤΑΕ Αρχηγείου, ενώπιον των ανακριτικών Αρχών παρουσιάστηκε και το πρόσωπο που φέρεται ως θύμα στην εν λόγω υπόθεση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η κατάθεση του φερόμενου θύματος διήρκεσε περίπου πέντε ώρες και αφορά σοβαρούς ισχυρισμούς για υπόθεση βιασμού, με φερόμενο δράστη τον δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Υπό το φως των νέων δεδομένων, η υπόθεση φαίνεται να αποκτά νέα διάσταση, με την Αστυνομία να διερευνά πλέον και δεύτερη καταγγελία σε βάρος του δημάρχου, πέραν της αυτεπάγγελτης έρευνας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αφορά καταγγελία για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό της συζύγου του.

Διαβάστε επίσης: