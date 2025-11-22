Γιατί δεν πρέπει να έχω ένα μπουκάλι νερό μέσα στο αυτοκίνητο - Από τι κινδυνεύω

Είτε άδειο είτε γεμάτο, το πλαστικό μπουκάλι νερού είναι ένα από τα αντικείμενα που ξεχνάμε συχνότερα μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι απολύτως λογικό να κουβαλάμε πάντα μαζί μας ένα μπουκάλι νερό, ωστόσο ορισμένες φορές μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τον οδηγό.

Ένα μπουκάλι που κυλά ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί για παράδειγμα να γίνει επικίνδυνο σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος. Αν ένα μπουκάλι νερού ενός λίτρου βρίσκεται στο πίσω κάθισμα καιεκτοξευθεί προς τα εμπρός με 60 χλμ./ώρα τότε η δύναμη πρόσκρουσης του θα είναι ίση με 60 κιλά, νούμερο ικανό να προκαλέσει ακόμα και σοβαρό τραυματισμό.



Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση για αυτό ιδανικά το μπουκάλι με το νερό θα πρέπει να μεταφέρεται στη θήκη των πάνελ των θυρών, το ντουλαπάκι του συνοδηγού ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους που το κρατούν ασφαλές και μακριά από το να αποκτήσει βάρος που θα μπορούσε να βλάψει τον οδηγό ή τον συνοδηγό, σε περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος ή μιας πρόσκρουσης.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον «αόρατο» κίνδυνο που κρύβεται στο ίδιο το περιεχόμενο του μπουκαλιού. Όταν το νερό παραμένει για ώρες ή μέρες μέσα στο μπουκάλι, ειδικά αν αυτό είναι ανοιγμένο, το πλαστικό και η θερμότητα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων. Σε αυτή την περίπτωση, αντί να μας δροσίσει, μπορεί να μας προκαλέσει στομαχικές διαταραχές ή λοιμώξεις.

Πηγή: carandmotor.gr