Στον «αέρα» η απαγόρευση πώλησης οχημάτων με κινητήρες βενζίνης και diesel από το 2035 - Τι άλλαξε;

«Μαστίγιο και καρότο» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, την υποχρεωτικότητα αλλά και την απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης ή diesel από το 2035.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί για να παρουσιάσει μια νέα πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Προηγουμένως, η αρχή με έδρα τις Βρυξέλλες αναμενόταν να παρουσιάσει την πρότασή της μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, αλλά τώρα αυτό μπορεί να μην συμβεί πριν από το επόμενο έτος. Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ δήλωσε στην Handelsblatt: «Θα μπορούσε να καθυστερήσει καθώς υπήρχαν βάσιμοι λόγοι για αυτό. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να είμαστε έτοιμοι έως τις 10 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να είμαστε λίγο αργότερα».

Επίσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, μιλώντας στην Handelsblatt, αναλύει τη νέα πολιτική για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το σχεδιαζόμενο «πακέτο για τα αυτοκίνητα».

Οι νέοι κινητήρες καύσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και μετά το 2035. Η ΕΕ θα λάβει υπόψη «όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις» κατά την επανεκτίμηση των ορίων εκπομπών CO2 του στόλου, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων καύσης που λειτουργούν με e-fuels και βιοκαύσιμα, δήλωσε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το μέτρο προορίζεται να αποτελέσει μέρος ενός «πακέτου αυτοκινητοβιομηχανίας» με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοκινητοβιομηχανίας και στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ο Τζιτζικώστας σχεδιάζει να εισαγάγει κανόνες «Αγοράστε ευρωπαϊκά» για τους εταιρικούς στόλους και δήλωσε επίσης ότι η Κομισιόν σκοπεύει να προωθήσει ένα πιο προσιτό μοντέλο εισαγωγικού επιπέδου για την ενίσχυση της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πηγή: carandmotor.gr