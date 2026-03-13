Προειδοποίηση από Bank of America: H κατάσταση στις αγορές θυμίζει την περίοδο πριν από την κρίση του 2008

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι αυξανόμενοι φόβοι γύρω από τον ιδιωτικό δανεισμό προκαλούν ανησυχίες ότι η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά μοιάζει με την περίοδο που προηγήθηκε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της Bank of America, Μάικλ Χάρτνετ. Σημειώνει πώς η τιμή του πετρελαίου είχε διπλασιαστεί στα 140 δολάρια το βαρέλι τον Αύγουστο του 2008 από 70 δολάρια τον Ιούλιο του 2007, ενώ ταυτόχρονα ξεκινούσαν οι “αναταράξεις” στην αγορά στεγαστικών δανείων, με την κατάρρευση τραπεζών όπως οι Northern Rock και Bear Stearns.

Η σύγκρουση στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου πάνω από 60% φέτος, προκαλώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τον κίνδυνο της στασιμοπληθωρισμού, όπου οι αυξανόμενες τιμές πιέζουν τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια, ενώ η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται.

Ανησυχίες για τις τράπεζες και τον ιδιωτικό δανεισμό

Οι ανησυχίες γύρω από την έκθεση των τραπεζών στον ιδιωτικό δανεισμό εντείνονται, καθώς η κατηγορία αυτή των περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζει εκροές κεφαλαίων, ερωτήματα για τα πρότυπα υποβολής δανείων και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στους δανειολήπτες. Παράλληλα, οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας προκαλούν φόβους για τον στασιμοπληθωρισμό, ο οποίος θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια, όπως συνέβη το 2008, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια την ίδια μέρα που οι τιμές του πετρελαίου είχαν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο, γεγονός που αποδείχθηκε «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη πολιτικής όλων των εποχών».

Τι βλέπει για αγορά και επενδύσεις

Ο Χάρτνετ προειδοποιεί ότι η μεγαλύτερη απειλή για τις μετοχές από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τη πιο σφιχτή χρηματοπιστωτική κατάσταση βρίσκεται στα κέρδη των εταιρειών, και όχι στον πληθωρισμό. Προτείνει πώληση πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, των 30ετών αμερικανικών ομολόγων άνω του 5% και του δολαρίου όταν ο δείκτης είναι άνω των 100.

Η απόδοση των 30ετών ομολόγων ήταν στο 4,89% την Παρασκευή, ενώ ο δείκτης του δολαρίου στο 100,18, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο, και ο δείκτης S&P 500 έκλεισε την τελευταία φορά στις 6.673 μονάδες.

Εν τω μεταξύ, ο Σεμπάστιαν Ρέντλερ της Bank of America δήλωσε στο Bloomberg Television ότι βλέπει «πολλές ενδείξεις αναταραχής στον τομέα του δανεισμού, όπου, κατά τη γνώμη του, υπάρχουν ορισμένες αναλογίες με το 2007».

