Μήνυμα Τουρκίας σε Ιράν: «Δεν είμαστε μέρος του πολέμου - Η προσεκτική στάση δεν σημαίνει ανοχή»

Η Τουρκία δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η προσεκτική στάση της Άγκυρας «δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απεριόριστη ανοχή», σύμφωνα με ενημέρωση από πηγές ασφαλείας σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τρεις πύραυλοι που κατευθύνθηκαν προς την Τουρκία εξουδετερώθηκαν από τα συστήματα αεράμυνας, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές.

Στην ενημέρωση σημειώνεται ότι τα περιστατικά που αφορούν την Τουρκία εμφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί άλλες χώρες της περιοχής, καθώς δεν παρατηρήθηκε η ίδια ένταση επιθέσεων και οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Τουρκία ενεργεί με προσοχή ώστε να μην εμπλακεί στη σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι «η χώρα δεν είναι μέρος του πολέμου» και επιδιώκει να αποτρέψει τη δημιουργία νέων εστιών έντασης στην περιοχή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι προς την ιρανική πλευρά διαβιβάστηκε μήνυμα για την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι η προσεκτική στάση της Άγκυρας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, καθώς η Τουρκία «διαθέτει την απαραίτητη αποτρεπτική ισχύ για την προστασία της εθνικής της ασφάλειας και μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η αναχαίτιση των πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ θεωρείται παράδειγμα αποτελεσματικού συντονισμού για την προστασία του τουρκικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, η Άγκυρα δηλώνει ότι, ενώ διατηρεί τα μέτρα ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο, συνεχίζει να ενεργοποιεί και τους διπλωματικούς διαύλους με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Τέλος, οι πηγές ασφαλείας προειδοποιούν για τον κίνδυνο παραπληροφόρησης και την εξάπλωση σεχταριστικών αφηγήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει πανικό ή σύγχυση στην κοινή γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ