Επιστρέφουν στην κανονικότητα τα σχολεία στο Ακρωτήρι - Η ανακοίνωση του ΥΠΑΝ

Στην κανονικότητα επιστρέφουν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου, παρά τον συναγερμό που σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη Δεύτερα 16 Μαρτίου 2026 το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των σχολείων και του Κέντρου. Κανονικά θα λειτουργήσουν, επίσης, και τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου.