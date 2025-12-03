Αυτή είναι η λέξη που «απαγορεύεται» να πεις στο βενζινάδικο -Ποιος είναι ο λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς

Υπάρχουν οδηγοί που προτιμούν (και έχουν τη δυνατότητα) να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους σε κάθε επίσκεψη στο βενζινάδικο, ωστόσο η συγκεκριμένη συνήθεια εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Το κόστος φουλαρίσματος του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέο, γεγονός που δικαιολογεί τη συνήθεια αρκετών οδηγών να επισκέπτονται πιο τακτικά το βενζινάδικο βάζοντας λίγα λίτρα καυσίμου κάθε φορά ώστε να εξασφαλίσουν τις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις.

Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που όποτε επισκέπτονται ένα πρατήριο υγρών καυσίμων εκστομίζουν την «απαγορευμένη» για πολλούς φράση «Γέμισέ το», με σκοπό να κερδίσουν χρόνο και ενδεχομένως χρήμα, έχοντας «πετύχει» μια χαμηλότερη τιμή στην αντλία.

Αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, με μεγαλύτερο εκείνο της φθοράς της επιφάνειας που έρχεται σε επαφή με το καύσιμο.

Υπερχείλιση

Μολονότι ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου τις περισσότερες φορές εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις που παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερχείλισης καυσίμου.

Ένα ρεζερβουάρ που έχει υπερχειλίσει αυξάνει την πιθανότητα ανάφλεξης ενώ ενέχει και ο κίνδυνος να προκληθεί αλλοίωση ακόμα και στο χρώμα του αμαξώματος.

Η ρίψη άφθονου νερού στο σημείο στο οποίο έχει εντοπιστεί η υπερχείλιση μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα, ωστόσο, καλό θα ήταν να αποφύγουμε την όποια υπερβολή ως προς την ποσότητα του καυσίμου που χορηγούμε στο ΙΧ μας.

Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου

Δεν είναι μυστικό ότι όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος του αυτοκίνητου μας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η κατανάλωση καυσίμου. Αυτό, ωστόσο, που πολλοί αγνοούν είναι ότι το βάρος του Ι.Χ. μας αυξάνεται όχι μόνο λόγω της τοποθέτησης εντός της καμπίνας και του πορτμπαγκάζ αχρείαστων αντικειμένων, αλλά και λόγω του... γεμίσματος του ρεζερβουάρ με καύσιμο.

Σίγουρα, αν χορηγήσουμε 45 λίτρα στο ρεζερβουάρ μας, δεν θα επιφέρει τεράστια αλλαγή στο βάρος του Ι.Χ. συγκριτικά με τη χορήγηση – επί παραδείγματι – 20 λίτρων, και η αύξηση στην κατανάλωση δύσκολα θα γίνει αισθητή. Σε περίπτωση, όμως, που το φουλάρισμα αποτελεί κανόνα, σε βάθος χρόνου η οικονομική επιβάρυνση δεν θα είναι καθόλου αμελητέα.

Πρόβλημα στο σύστημα EVAP

Για τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα τα αυτοκίνητα φέρουν, εκτός από τον καταλύτη για τα καυσαέρια τους, και σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων για το ρεζερβουάρ τους (Evaporative Emission Control System - EVAP).

Έτσι, εκείνο το μέρος της βενζίνης που εξατμίζεται φυσικά δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα αλλά ανακατευθύνεται προς τον κινητήρα -στην πολλαπλή εισαγωγής- και χρησιμοποιείται κανονικά. Ωστόσο, όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει πάνω από το προβλεπόμενο επίπεδο, μπορεί να περάσει βενζίνη στον αγωγό του συστήματος και να φτάσει έως το φίλτρο ενεργού άνθρακα, το οποίο ενδέχεται να παρουσιάσει εκτεταμένη φθορά.

Όταν συμβεί αυτό, το αυτοκίνητο ενδέχεται να εμφανίσει μηνύματα σφάλματος, συχνά συνοδευόμενα από ασταθή λειτουργία του κινητήρα. Για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα, μια εργασία που μπορεί να κοστίσει μερικές εκατοντάδες ευρώ.

