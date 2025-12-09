Ανατρεπτική τεχνολογία στην αυτοκίνηση: Τέλος τα φρένα στα αυτοκίνητα - Ποια τεχνολογία τα αντικαθιστά

Η αυτοκίνηση βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές της ανατροπές, καθώς ένα νέο σύστημα υπόσχεται να αλλάξει ριζικά την διαδικασία επιβράδυνσης, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στα παραδοσιακά φρένα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται από την Dongfeng της Κίνας, η οποία εξασφάλισε επίσημη έγκριση από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών για το νέο της μοντέλο, το eπ 007, ένα μοντέλο που θα ξεχωρίζει όχι μόνο για το όνομά του, αλλά κυρίως για την τεχνολογική του πρωτοπορία.

Και αυτό γιατί το νέο ηλεκτρικό σεντάν μήκους 4,88 μέτρων της Dongfeng, θα είναι το πρώτο μοντέλο ευρείας παραγωγής που θα διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένους απευθείας στους τροχούς, εφαρμόζοντας την τεχνολογία in-wheel motor.

Πρακτικά, αυτή η διάταξη επιτρέπει στο όχημα να επιβραδύνει αποκλειστικά μέσω της μαγνητικής αντίστασης που παράγουν οι ίδιοι οι κινητήρες, μια εξελιγμένη δηλαδή μορφή αναγεννητικής πέδησης που είναι πλέον αρκετά ισχυρή ώστε να καταστήσει περιττή τη χρήση των κλασικών δισκόφρενων και τακακιών.

Μάλιστα, στο εν λόγω μοντέλο, ακόμη και το παραδοσιακό χειρόφρενο αντικαθίσταται από έναν ηλεκτρικό μηχανισμό που μπλοκάρει τον τροχό κατά το παρκάρισμα.

Οι τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, κατασκευασμένοι από τη Shanghai Automobile Electric Drive Co., αποδίδουν από 100 kW ο καθένας, φτάνοντας τη συνολική ισχύ του αυτοκινήτου στα 400 kW, ήτοι 544 ίππους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εν λόγω διάταξη φέρνει εντυπωσιακά αποτέλεσμα, με το σύστημα 4 κινητήρων να εξασφαλίζει μέχρι και 30% μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, σημαντικά αυξημένη αποδοτικότητα και 25% περισσότερη ανακτώμενη ενέργεια κατά την επιβράδυνση.

Με την κατάργηση εξαρτημάτων όπως ο άξονας μετάδοσης και το διαφορικό, το όχημα γίνεται ελαφρύτερο, απελευθερώνει χώρο για μεγαλύτερες μπαταρίες και προσφέρει καλύτερη εκμετάλλευση του εσωτερικού, ενώ μειώνει και τα έξοδα συντήρησης, αφού εξαλείφονται εξαρτήματα που φθείρονται γρήγορα και κοστίζουν ακριβά στην αντικατάσταση.

Παράλληλα, ο ανεξάρτητος έλεγχος κάθε τροχού προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της εταιρείας, το καινοτόμο αυτό σύστημα εξασφαλίζει βελτίωση της πρόσφυσης, αύξηση της συνολικής σταθερότητας τους αυτοκινήτου άλλα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο χειρισμό, ενώ το ταυτόχρονα μειώνει τον κύκλο στροφής του τιμονιού κατά 10% έως 15%, δίνοντας στο αυτοκίνητο μεγαλύτερη ευελιξία και πιο άμεση αίσθηση στον δρόμο.

Πηγή: carandmotor.gr