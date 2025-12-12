Πρέπει να ζεσταίνω τον κινητήρα το πρωί όταν κάνει κρύο;

Αρκετοί παλιοί μηχανικοί και οδηγοί επιμένουν ακόμη ότι το αυτοκίνητο, όταν ξεκινά το πρωί, πρέπει να δουλεύει μερικά λεπτά στο ρελαντί για να «ζεσταθεί». Η συμβουλή έχει περάσει από γενιά σε γενιά και παραμένει διαδεδομένη, ειδικά τους χειμερινούς μήνες.

Η πραγματικότητα, όμως, δεν δικαιώνει αυτή τη συνήθεια. Οι σύγχρονοι κινητήρες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν σωστά χωρίς καμία ανάγκη παρατεταμένου ρελαντί, ενώ η τεχνολογία των λιπαντικών έχει προχωρήσει σε σημείο που κάνει το παλιό αυτό «τελετουργικό» περιττό.

Σε χαμηλές θερμοκρασίες και κατά την εκκίνηση του αυτοκίνητου το πρωί όπου για ώρες είναι ακίνητο, το λάδι του κινητήρα είναι πιο παχύρρευστο, καθυστερώντας να κυκλοφορήσει ομοιόμορφα και να αναλάβει πλήρως το έργο της λίπανσης. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ειδικοί τονίζουν ότι ο οδηγός πρέπει να αποφεύγει το έντονο γκάζι στα πρώτα λεπτά, ώστε να μην αυξάνεται η φθορά σε σημεία του κινητήρα που δεν έχουν ακόμη λιπανθεί σωστά.

Η επιλογή του κατάλληλου λαδιού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, παίζει καταλυτικό ρόλο στη σωστή λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι ενδείξεις όπως 5W-30 ή 10W-40 αποκαλύπτουν πόσο εύκολα κυλά το λάδι στο κρύο και πόσο σταθερό παραμένει στη θερμοκρασία λειτουργίας, με τα σύγχρονα συνθετικά λιπαντικά να προσφέρουν πολύ καλύτερη συμπεριφορά από αυτά παλαιότερων εποχών.

Σε ό,τι αφορά τη μίξη λαδιών, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι διαφορετικοί τύποι κινητήρων (βενζίνης και diesel) δεν πρέπει να μοιράζονται το ίδιο λιπαντικό, ενώ λάδια των ίδιων προδιαγραφών μπορούν να συνδυαστούν μόνο εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του κατασκευαστή.

Το συμπέρασμα, ωστόσο, είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που πιστεύουν πολλοί οδηγοί. Το να αφήνει κανείς τον κινητήρα να ζεσταίνεται στο ρελαντί για ώρα όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα, αλλά στην πραγματικότητα τον επιβαρύνει περισσότερο. Το λάδι αργεί να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, η τριβή παραμένει αυξημένη για περισσότερη ώρα και η συνολική φθόρα αυξάνεται.

Παράλληλα παράγεται άσκοπος θόρυβος και περιττές εκπομπές ρύπων, ενώ σε πολλές χώρες αυτή η πρακτική αυτή είναι παράνομη και επιφέρει πρόστιμο.

Το «ζέσταμα στο ρελαντί» όσο ο οδηγός κάνει την πρωινή του «τελετουργία» όπου βάζει ζώνη, ρίχνει μια τελευταία ματιά στο κινητό και βρίσκει τον αγαπημένο του ραδιοφωνικό σταθμό είναι ήδη αρκετός χρόνος προκειμένου το αυτοκίνητο να ξεκινήσει τη διαδρομή. Από εκεί και πέρα τα πρώτα χιλιόμετρα θα πρέπει να γίνονται με ήπιο ρυθμό, χωρίς απότομες επιταχύνσεις και υψηλά φορτία, ώστε το λιπαντικό να φτάσει σωστά στη θερμοκρασία λειτουργίας και ο κινητήρας να αποφύγει περιττή φθορά.

Πηγή: carandmotor.gr