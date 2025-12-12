Τι πρέπει να κάνω αν βρω τρακαρισμένο το αυτοκίνητό μου;

Το να επιστρέφεις στο παρκαρισμένο αυτοκίνητό σου και να το βρίσκεις χτυπημένο είναι από τις πιο δυσάρεστες – αλλά δυστυχώς συχνές – καταστάσεις στις ελληνικές πόλεις. Τα περιστατικά πρόκλησης ζημιάς από διερχόμενα οχήματα και εγκατάλειψη της σκηνής έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και η σωστή αντίδραση από τα πρώτα λεπτά παίζει καθοριστικό ρόλο.

Αρχικά, διατηρείς την ψυχραιμία σου και ελέγχεις σχολαστικά το αυτοκίνητο γύρω γύρω μήπως ο άλλος οδηγός άφησε σημείωμα με στοιχεία. Αν δεν βρεις τίποτα, ρώτησε γείτονες, καταστήματα και διερχόμενους αν είδαν τι συνέβη ή αν συγκράτησαν αριθμό κυκλοφορίας.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι να ελέγξεις αν υπάρχουν κοντινές κάμερες ασφαλείας που μπορεί να κατέγραψαν το περιστατικό· το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από ασφαλιστικές εταιρείες, παρότι στα δικαστήρια δεν γίνεται πάντα δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο.

Αν δεν υπάρχουν άμεσα στοιχεία εντοπισμού του υπαίτιου, οι επιλογές αποζημίωσης περιορίζονται. Η μικτή ασφάλιση είναι ουσιαστικά η μόνη κάλυψη που εξασφαλίζει αποκατάσταση της ζημιάς χωρίς να εντοπιστεί ο οδηγός που προκάλεσε το χτύπημα. Σε αντίθετη περίπτωση, η πιθανότητα αποζημίωσης είναι πρακτικά μηδενική.

Ανεξάρτητα από το αν έχεις πληροφορίες για τον υπαίτιο, πρέπει πάντα να ενημερώσεις την Αστυνομία ώστε να καταγραφεί το συμβάν, καθώς και την ασφαλιστική σου εταιρεία. Η δήλωση ανοίγει επίσημα τον φάκελο του περιστατικού και αυξάνει τις πιθανότητες να εμφανιστεί αργότερα κάποιος μάρτυρας ή ακόμη και ο ίδιος ο οδηγός.

Τράβα αναλυτικές φωτογραφίες από κάθε γωνία, σημείωσε ώρα και τοποθεσία, φύλαξε κάθε πιθανό στοιχείο και άσε την ασφαλιστική να σε καθοδηγήσει για τα επόμενα βήματα. Μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα εκνευριστική κατάσταση, αλλά η σωστή και άμεση διαδικασία είναι ο μόνος τρόπος να μη χάσεις τις πιθανότητές σου για αποζημίωση και κυρίως να προστατεύσεις την περιουσία σου.

newsauto.gr