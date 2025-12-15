Χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί - Δύο σοβαροί λόγοι για να μην πατήσεις αυτό το κουμπί στο αυτοκίνητο

Tο κουμπί της ανακύκλωσης/ ανακυκλοφορίας του αέρα μπορεί κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών του καλοκαιριού μπορεί να ψύξει ταχύτερα την καμπίνα και να βοηθήσει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Παρ’ όλα αυτά τον χειμώνα καλό είναι να αποφεύγεται, καθώς πέρα από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν προσφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος στους επιβάτες, μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα.

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι με τη συγκεκριμένη λειτουργία το σύστημα ανατροφοδοτεί τον ίδιο αέρα με περισσότερη υγρασία, η οποία αυξάνεται με κάθε ανάσα μας και οδηγεί στο θάμπωμα των τζαμιών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, που προκαλεί η χρήση του κουμπιού ανακύκλωσης του αέρα τον χειμώνα δεν είναι το γρήγορο θόλωμα των τζαμιών, αλλά η υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην καμπίνα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία των επιβατών.

Σύμφωνα με ειδικούς, το να κρατάτε ενεργοποιημένη την εν λόγω λειτουργία για πολλή ώρα σε μεγάλα ταξίδια μπορεί να είναι επικίνδυνο, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει υπνηλία στον οδηγό.

Δοκιμές έχουν δείξει ότι έχοντας ενεργοποιημένη την εν λόγω λειτουργία για 20 λεπτά, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, αυξήθηκαν κατά πέντε φορές. Ο αέρας δεν ανανεώνεται αλλά ανακυκλώνεται, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα επίπεδα οξυγόνου μέσα στην καμπίνα και να αυξάνονται τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα.

Η συγκεκριμένη κατάσταση στην καμπίνα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εγκεφαλική λειτουργία του οδηγού, με συμπτώματα όπως υπνηλία, κόπωση, πονοκέφαλο ή ζάλη, μειωμένη συγκέντρωση και μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης.

Προκειμένου λοιπόν να παραμείνετε ασφαλείς και σε εγρήγορση όταν οδηγείτε για πολλή ώρα, ακολουθήστε τις εξής συμβουλές:

1. Στην αρχή του ταξιδιού, και σε περίπτωση που θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία στην καμπίνα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα για 5 με 10 λεπτά, προκειμένου να ζεσταθεί γρήγορα η καμπίνα.

2. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και να αποφύγετε τη συγκέντρωση CO₂.

3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα μόνο όταν περνάτε από περιοχές με έντονη ρύπανση, όπως για παράδειγμα έξω από εργοτάξια ή εργοστάσια.

4. Τέλος, κάθε μία με δύο ώρες κατεβάστε τα παράθυρα για ένα με δύο λεπτά, ώστε να μπει φρέσκος αέρας μέσα στην καμπίνα.

carandmotor.gr