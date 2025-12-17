Volkswagen Golf GTI EDITION 50: Το γρηγορότερο GTI στην ιστορία του μοντέλου

Το 2026 το Golf GTI γιορτάζει τα 50 του χρόνια και η Volkswagen αποφάσισε να τιμήσει την ιστορία του πιο εμβληματικού hot hatch. Παρουσίασε το Golf GTI EDITION 50, την ισχυρότερη έκδοση παραγωγής που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στο Nürburgring, εκεί όπου ο μύθος του GTI έχει δεθεί αναπόσπαστα με τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με ένα μοναδικό συνδυασμό δύναμης, τεχνολογίας και αγωνιστικού DNA, το νέο μοντέλο έρχεται να γράψει το πιο δυναμικό κεφάλαιο στην ιστορία του GTI.Με ισχύ 325 ίππων και ροπή 420 Nm από τον 2λιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, το επετειακό μοντέλο γράφει νέο κεφάλαιο στην πορεία του GTI. Σε σχέση με το τρέχον Golf GTI των 265 ίππων, η αύξηση είναι εντυπωσιακή, ενώ ακόμα και σε σύγκριση με το Clubsport, το EDITION 50 αποδίδει περισσότερη δύναμη και μεγαλύτερη ροπή.

Όμως, δεν είναι μόνο οι αριθμοί που ξεχωρίζουν, αλλά και η οδηγική εμπειρία. Tο GTI EDITION 50 υπόσχεται αμεσότητα, ακρίβεια και κορυφαίο έλεγχο στις στροφές. Το αυτοκίνητο είναι 15 χιλιοστά χαμηλότερο από το στάνταρ GTI, ενώ προαιρετικά με το Performance Package χαμηλώνει ακόμα 5 χιλιοστά, για όσους αναζητούν την απόλυτη αίσθηση. Επίσης, το Performance Package περιλαμβάνει αγωνιστικά semi slick ελαστικά, ζάντες 19 ιντσών, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και εξάτμιση Akrapovič από τιτάνιο. Η επετειακή έκδοση δεν περιορίζεται στις μηχανικές αναβαθμίσεις. Το εσωτερικό φέρνει στοιχεία που συνδέουν το GTI με την αγωνιστική του κληρονομιά. Τα καθίσματα έχουν καρό μοτίβο, κόκκινες ζώνες ενώ το νέο σπορ τιμόνι φέρει το λογότυπο GTI 50 και ενσωματώνει paddles για το επτατάχυτο DSG. Εξωτερικά, η Volkswagen πρόσθεσε λεπτομέρειες που κάνουν το GTI EDITION 50 αμέσως αναγνωρίσιμο. Το λογότυπο GTI 50 κοσμεί την πίσω αεροτομή και τους καθρέφτες, ενώ διακριτικές πινελιές σε μαύρο χρώμα, όπως η οροφή και οι καθρέφτες υπογραμμίζουν τον δυναμισμό.

Με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια GTI να έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα, η Volkswagen γνωρίζει ότι κάθε νέα έκδοση του μοντέλου δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά ένα πολιτιστικό φαινόμενο που συνδέει γενιές οδηγών. Δεν είναι τυχαίο ότι το Golf GTI EDITION 50 έγραψε ιστορία στο Nürburgring Nordschleife. Με οδηγό τον δοκιμαστή Benjamin Leuchter, το μοντέλο σημείωσε χρόνο 7:46,13, καθιστώντας το ως το ταχύτερο Golf παραγωγής που έχει γράψει ιστορία στην «Πράσινη Κόλαση».

Η παραγωγή του Golf GTI EDITION 50 θα ξεκινήσει στο τέλος του 2025 στο Wolfsburg, ώστε οι πρώτες παραδόσεις να συμπέσουν με την αρχή του επετειακού έτους το 2026.