Στους δρόμους αύριο οι αγρότες, μένουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους - Οι δρόμοι που επηρεάζονται

Εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λευκωσία προγραμματίζουν για αύριο, 18 Δεκεμβρίου, αγροτικές οργανώσεις, με την Αστυνομία να ανακοινώνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διαδηλωτές από όλες τις επαρχίες θα συγκεντρωθούν στους χώρους στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ και του καταστήματος «JUMBO». Περί τις 10:30 π.μ. αναμένεται να πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα, και στη συνέχεια θα μεταβούν στο Σπίτι της Ευρώπης, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Κατά τη μετάβαση τους από τους χώρους συγκέντρωσης προς το Προεδρικό Μέγαρο, οι διαμαρτυρόμενοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις λεωφόρους Ιωσήφ Χατζηισωήφ, Αθαλάσσας και Προεδρικού Μεγάρου. Αντίστοιχα, για τη μετάβαση τους στο Σπίτι της Ευρώπης, αναμένεται να πορευθούν μέσω των λεωφόρων Δημοσθένη Σεβέρη και Λόρδου Βύρωνος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να επηρεαστούν δρόμοι στο κέντρο της Λευκωσίας, ενώ στους υπεραστικούς δρόμους αναμένεται το πρωί της ίδιας μέρας, αυξημένη κίνηση αγροτικών οχημάτων προς Λευκωσία.

Η Αστυνομία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης, ενώ θα προβεί και σε ρυθμίσεις τροχαίας, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό. Για τον ίδιο σκοπό, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στις περιοχές διεξαγωγής της διαμαρτυρίας.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Τα αιτήματά τους

Σε ανακοίνωση τους, οι Αγροτικές Οργανώσεις: ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός, αναφέρουν ότι ενωμένο το Οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα της Κύπρου, ανταποκρινόμενο στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών τους Οργανώσεων στις Βρυξέλλες, COPA-COGECA, (ομοσπονδία των Αγροτικών Οργανώσεων και των Συνεταιρισμών των κρατών μελών της Ε.Ε.) θα συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή αγροτική κινητοποίηση την Πέμπτη 18, Δεκεμβρίου, 2025.

Σημειώνουν ότι η κεντρική κινητοποίηση θα γίνει στις Βρυξέλλες ενώ τα κράτη μέλη που είναι μακριά όπως η Κύπρος, θα κινηθούν στις χώρες τους.

«Ο βασικός λόγος, της διαμαρτυρίας είναι η πρωτοφανή πίεση που δέχεται ο Πρωτογενής Τομέας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027 με μείωση του προϋπολογισμού, οι Γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς», προσθέτουν.

Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται τολμηρές, σαφείς και απτές λύσεις για τα χωράφια, τις φάρμες και τους συνεταιρισμούς μας, δηλαδή μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ μετά το 2027, δίκαιους και διαφανείς εμπορικούς κανόνες που προστατεύουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα παραγωγής και πραγματική απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας, καταλήγουν οι Αγροτικές Οργανώσεις, στην ανακοίνωση τους.