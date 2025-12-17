Ιστορική μέρα για τα δικαιώματα των γυναικών: Με πλειοψηφία ΕΚ το My voice, My Choice

Ιστορική μέρα σήμερα για τα δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ, μετά την έγκριση του ψηφίσματος για βελτίωση της πρόσβασης σε περίθαλψη άμβλωσης στην Ευρώπη, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, για γυναίκες χωρίς πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες υπηρεσίες.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 358 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 79 αποχές στην Ολομέλεια του Ευρωκοινονβουλίου στο Στρασβούργο και έρχεται να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία σχετικά με το θέμα.

Η εισηγήτρια και θερμή υποστηρίκτρια της πρωτοβουλίας, Abir Al-Sahlani – από την ευρωομάδα Renew και ευρωβουλεύτρια της Σουηδίας – δήλωσε πως «Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί μια τεράστια νίκη για κάθε γυναίκα στην Ευρώπη».

Το ψήφισμα είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής πρωτοβουλίας «My Voice, My Choice», η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1,12 εκατομμύρια υπογραφές.

Ποια η σημασία του ψηφίσματος

Το ψήφισμα επεσήμανε το γεγονός ότι περίπου 20 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση. Η πρωτοβουλία μάλιστα έκανε πάμπολες αναφορές σε περιπτώσεις γυναικών που έχασαν ή κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους λόγω αυτών των περιορισμών.

Σε χώρες όπως η Πολωνία και η Μάλτα, απαγορεύται καθολικά, ενώ σύμφωνα με το Αθηναϊκό πρακτορείο, σε αρκετές χώρες της ΕΕ, όπως Γερμανία, Αυστρία και Βουλγαρία, το κόστος είναι «απαγορευτικό» και δεν καλύπτεται από το σύστημα υγείας.

Ταυτόχρονα, αρκετοί επαγγελματίες υγείας, επικαλούμενοι προσωπικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, αρνούνται την περίθαλψη, όπως για παράδειγμα, Ιταλία, Κροατία και Ρουμανία.

Μετά από τη σημερινή εξέλιξη, η κοινωνική πρωτοβουλία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό προαιρετικής συμμετοχής, ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και υποστηριζόμενο με κονδύλια της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή διακοπή της κύησης, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.

Ταυτόχρονα, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα εν λόγω κράτη να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές τους για τις αμβλώσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπογράμμισαν μάλιστα τον ρόλο της ΕΕ στη στήριξη των προσπαθειών για βελτίωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, ζητώντας ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση για τη διασφάλιση της σωματικής αυτονομίας και της καθολικής πρόσβασης στις σχετικές υπηρεσίας και δικαιώματα.

Εκτός από το δικαίωμα και την πρόσβαση στην άμβλωση συμπεριλαμβάνονται και η ενημέρωση για τον οικογενειακό προγραμματισμό, η οικονομικά προσιτή αντισύλληψη και η υγειονομική περίθαλψη για μητέρες.

Πόλεμος δικαιωμάτων

Οι ευρωβουλευτές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στην αυξανόμενη οπισθοδρόμηση για τα γυναικεία δικαιώματα και την ισοτιμία των φύλων, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις επιθέσεις κατά ακτιβιστών. «Οι πολίτες της ΕΕ ύψωσαν τη φωνή τους και έδειξαν ότι ενδιαφέρονται για τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών», σημπλήρωσε στην ομιλία της η εισηγήτρια Abir Al-Sahlani.

Επόμενα βήματα

Η Κομισιόν καλείται να απαντήσει με τα ενδεχόμενα επόμενα βήματα μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2026.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το «My Voice, My Choice», δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Για να εξεταστεί μια πρωτοβουλία, πρέπει να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές συνολικά, από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη της ΕΕ.

Από την θέσπιση του μηχανισμού έχουν υπάρξει 13 επιτυχείς πρωτοβουλίες. Η ευρωβουλεύτρια Abir Al-Sahlani πρόσθεσε πως «η πρωτοβουλία αυτή δείχνει τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί όταν πολίτες και θεσμικά όργανα ενώνουν τις δυνάμεις τους».