Μπορώ να μετατρέψω το αυτοκίνητό μου σε ηλεκτρικό; - Πόσο κοστίζει

Η ιδέα επιδιώκει να θέσει σε νέες βάσεις ένα ιστορικό μοντέλο που υπήρξε συνώνυμο της Ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και λατρεύτηκε ευρέως από το γείτονα λαό, μετατρέποντας το πρώτης γενιάς Panda σε ηλεκτρικό. Η φιλοσοφία παραμένει ίδια, με το μοντέλο να διατηρεί πέντε θέσεις, γενναιόδωρο χώρο αποσκευών (έως 1.000 λίτρα με τα καθίσματα κάτω), και φυσικά το τετραγωνισμένο vintage σχήμα του.

Το σκεπτικό της ElectroFit Systems είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν το αυτοκίνητό τους και το παραλαμβάνουν «ανακαινισμένο», αναθεωρημένο και επίσημα εγκεκριμένο. Σε διαφορετική περίπτωση όμως η εταιρεία δύναται να προμηθεύσει η ίδια στους πελάτες της και το αυτοκίνητο.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Panda Nova Energia προσφέρει αυτονομία 100 χιλιομέτρων, καταναλώνοντας περίπου 95Wh/χλμ. Η ισχύς φόρτισης ανέρχεται στα 3,3 kW, και μια πλήρης φόρτιση από μια απλή οικιακή πρίζα Σούκο διαρκεί περίπου τρεις ώρες και τριάντα λεπτά.

Το εγχείρημα αποκτά και βιώσιμο χαρακτήρα, με τη παρουσία του ηλιακού πάνελ που κατασκευάζεται από την επίσης Ιταλική Solbian και συμπεριλαμβάνεται στο κιτ. Αυτό το πάνελ συνδέεται μαγνητικά στο αυτοκίνητο και επεκτείνει την αυτονομία του αυτοκινήτου ειδικά τις ηλιόλουστες μέρες.

Η ElectroFit Systems που έχει επωμιστεί τη παραγωγή και διαθέτει πιστοποίηση από το αρμόδιο Υπουργείο, αποσκοπεί στη μαζική παραγωγή του κιτ εξηλεκτρισμού. Το κιτ e-Fit κοστολογείται στα 9.000 ευρώ συν το ΦΠΑ, ωστόσο στο λογαριασμό πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος του ανασκευασμένου Panda που κυμαίνεται από 3.000 – 5.000 ευρώ. Συνεπώς το τελικό σύνολο στοιχίζει από 14.000 - 17.000 ευρώ και συνοδεύεται από τριετή εγγύηση.

Η εταιρεία εστιάζει στη διάθεση έτοιμων προς χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με απόθεμα 100 τέτοιων κιτ, σχεδιασμένα και για τα Fiat 500 και Lancia Y. Η στρατηγικής σημασίας αυτή κίνηση, κάνει ένα νέο βήμα που συνδυάζει την ηλεκτρική κινητικότητα, την αυτοπαραγωγή (ηλιακή) και την κυκλική οικονομία, και κυρίως ενισχύει το θεσμό Made in Italy.

Πηγή: carandmotor.gr