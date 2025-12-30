Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για να βάλεις το πρωί στο αυτοκίνητο

Τους χειμερινούς μήνες το εσωτερικό του αυτοκινήτου πρέπει να διατηρείται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια και η ιδανική ορατότητα του οδηγού, όσο η άνεση κατά την οδήγηση. Με την πτώση της θερμοκρασίας, άλλωστε, οι προσαρμογές που οφείλουμε να κάνουμε στις χειμερινές συνθήκες δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της ταχύτητας ή στον έλεγχο της κατάστασης του οχήματος, αλλά επεκτείνεται και στο περιβάλλον που επικρατεί στην καμπίνα.

Και αυτό γιατί ο χώρος των επιβατών οφείλει να διατηρεί μια κατάλληλη κατάσταση θερμοκρασίας, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ενόχληση που θα μπορούσε να επηρεάσει τη συγκέντρωση μας πίσω από το τιμόνι, άλλα και για να προσφέρει μια συνολικά θετική εμπειρία σε οδηγό και επιβάτες.

Ωστόσο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε προσεκτικοί, αφού για παράδειγμα η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει αισθήματα κόπωσης, και υπνηλίας, καταστάσεις δηλαδή που μειώνουν την εγρήγορση και ευνοούν τα λάθη κατά την οδήγηση.

Σύμφωνα με στοιχεία και συστάσεις της ένωσης κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων AECA-ITV, η ιδανική θερμοκρασία για οδήγηση τον χειμώνα κυμαίνεται μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου. Πρόκειται για ένα εύρος που συμβάλλει στη διατήρηση της συγκέντρωσης, μειώνει την κόπωση και αποτρέπει την αίσθηση δυσφορίας κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Παράλληλα, η επιλογή υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας στον κλιματισμό, προκαλεί ενίοτε και ζητήματα και σε καίρια συστήματα του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου καμπίνας, περιορίζοντας την ικανότητά του να συγκρατεί σωματίδια, να καταπολεμά μούχλα και βακτήρια και να εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές. Ταυτόχρονα, όσο πιο έντονα λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης, τόσο αυξάνεται και η κατανάλωση καυσίμου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι ο κλιματισμός δεν πρέπει να ενεργοποιείται αμέσως με την εκκίνηση του κινητήρα, καθώς η εκκίνηση του χωρίς το μοτέρ να έχει φτάσει στο ιδανικό εύρος θερμοκρασίας, μπορεί να επιβαρύνει το σύστημα, να καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία και να φυσά αρχικά κρύο αέρα, αναγκάζοντας το κλιματισμό να δουλέψει πιο έντονα για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Επιπλέον, ο πολύ ζεστός αέρας μπορεί να προκαλέσει υγροποίηση στα τζάμια λόγω της έντονης θερμικής αντίθεσης, μειώνοντας την ορατότητα και, σε ακραίες περιπτώσεις, ακόμη και ρωγμές στο παρμπρίζ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ιδανική κατανομή του ζεστού αέρα επιτυγχάνεται όταν αυτός διοχετεύεται από τους αεραγωγούς στο ύψος των ποδιών, καθώς κατά αυτόν τον τρόπο τείνει να ανεβαίνει από κάτω προς τα πάνω και έτσι διαχέεται πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος.

