Γιατί κατεβάζουν ρολά τα μεγαλύτερα εργοστάσια στην Τουρκία;

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας στα μεγαλύτερα εργοστάσια της Τουρκίας, εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων στον κλάδο της μεταλλουργίας.

Μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων στον μεταλλουργικό τομέα, οι μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες της Τουρκίας κινδυνεύουν με διακοπή της λειτουργίας.

Κι αυτό γιατί περισσότεροι από 150.000 εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών που θα υπερβαίνουν και μάλιστα κατά πολύ τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Ήδη οι εργαζόμενοι στον κλάδο της μεταλλουργίας πραγματοποιούν στάσεις εργασίας, ωστόσο, αν και εφόσον κλιμακώσουν τη στάση τους, αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη διακοπή της λειτουργίας των μεγαλύτερων παραγωγικών μονάδων στη γειτονική χώρα.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και τα εργοστάσια αυτοκινήτου που φιλοξενεί η Τουρκία, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις μοντέλων που κατασκευάζονται στη γειτονική χώρα.

Όχι τυχαία, τον γόρδιο δεσμό των άκαρπων διαπραγματεύσεων με το εργατικό σωματείο των μεταλλουργών επιχειρεί να λύσει και η τουρκική κυβέρνηση, η οποία θέλει να αποφύγει τη επ’ αόριστον διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας στις μεγαλύτερες εργοστασιακές μονάδες της χώρας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει αναδειχθεί σε «ατμομηχανή» της τουρκικής οικονομίας, έχοντας καταρρίψει το 2025 κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε ό,τι αφορά στην αξία των εξαγωγών.Φυσικά δεν είναι μόνον η αυτοκινητοβιομηχανία που απειλείται από τις κινητοποιήσεις των εργατικών σωματείων αλλά και η αμυντική βιομηχανία της χώρας, η οποία χρόνο με τον χρόνο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη διεθνή σκηνή.

carandmotor.gr