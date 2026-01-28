GEN M είναι πλέον η παγκόσμια κοινότητα των φίλων της BMW M

Η θρυλική BMW M ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μάρκας με τη νέα GEN M (GENERATION M). Πρόκειται για τη μεταφορά του DNA της «M» σε μια παγκόσμια κοινότητα τόσο διαφορετική όσο και τα ίδια τα οχήματα της Γερμανικής μάρκας. «Γεννημένη στην πίστα. Σχεδιασμένη για τον δρόμο. Ο πυρήνας μιας παθιασμένης κοινότητας». Αυτή είναι η ταυτότητα της BMW M, βαθιά ριζωμένη στο DNA της, που χαρακτηρίζει οχήματα τα οποία για περισσότερα από 50 χρόνια έχουν θέσει πρότυπα στην κατηγορία τους. Η GEN M αποτελεί το πνευματικό σπίτι για όλους όσους θεωρούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τις επιδόσεις αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους. Αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα μετά την BMW M Town, που λανσαρίστηκε το 2018 ως ένα ονειρεμένο σπίτι για τους λάτρεις της BMW M. Η GEN M έκανε ήδη αισθητή την παρουσία της στους 24ωρους αγώνες του 2025.

Η GEN M σηματοδοτεί μια αλλαγή προοπτικής που θέτει στο επίκεντρο τους λάτρεις των επιδόσεων. Ταυτόχρονα, απευθύνεται στους νεότερους φίλους της μάρκας, ενθαρρύνοντας τον ενθουσιασμό τους. Αυτό που ενώνει όλα τα μέλη της κοινότητας δεν είναι η καταγωγή ή η ιδιότητά τους, ούτε αν βρίσκονται πίσω από το τιμόνι ή απλά ταξιδεύουν ως επιβάτες. Η GEN M υιοθετεί σκόπιμα μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην κοινότητα, υποστηριζόμενη από αληθινές ιστορίες οδηγών M από όλο τον κόσμο. Οι επιδόσεις και η αναζήτηση της τελειότητας αποτελούν το σήμα κατατεθέν και τον ενωτικό παράγοντα αυτής της παγκόσμιας κοινότητας. Όπως ένα κοινό πάθος.

Η GEN M τιμά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, το αστικό street style και μια μοναδική κουλτούρα αυτοκινήτων, καθώς και τις μοτοσικλέτες M. Στο βίντεο «GEN M – United by Performance», η BMW M παρουσιάζει τη νέα εποχή που εστιάζει στις BMW M1 και BMW 3.0 CSL, σε όλα τα μοντέλα BMW M, τα συστήματα κίνησης και κάθε είδους αγωνιστικά οχήματα. Χωρίς ηθοποιούς ή στημένες σκηνές, αλλά με πραγματικούς ανθρώπους, μέλη της παγκόσμιας κοινότητας M. Από φανατικούς φίλους και αναβάτες, μέχρι εξέχοντες opinion leaders και οδηγούς αγώνων. Συμμετέχουν περίπου 30 άτομα από διαφορετικές αγορές, με κάποιους να εξηγούν τι σημαίνει γι’ αυτούς το «M» και η κοινότητα BMW M. Όσο διαφορετικοί κι αν είναι, τους ενώνει η αφοσίωση στις υψηλές επιδόσεις, η κοινή νοοτροπία και η αίσθηση ότι ανήκουν στην κοινότητα M.

Η GEN M έκανε την πρεμιέρα της στον θρυλικό 24ωρο αγώνα του Le Mans και στη συνέχεια έδωσε το παρών σε κορυφαίες διοργανώσεις, όπως το Festival of Speed στο Goodwood και το Suzuka Circuit προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία της GEN M.